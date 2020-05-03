Полуголый мужчина избил полицейских в Москве

В Москве полуголый мужчина напал на полицейских, сообщили СМИ.

Полуголый мужчина неадекватно вел себя у остановки на улице Ферганской. От не отреагировал на вопросы полиции, а затем набросился на правоохранителей. Один из полицейских получил ушиб головы, другой – черепно-мозговую травму.

Отмечается, что нападавший не был пьян, передает РЕН ТВ.

Мужчина задержан. Это уроженец Липецкой области.