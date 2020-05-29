Кравчук назвал единственный способ «остановить» Россию

Первый президент Украины Леонид раскритиковал политику стран Европы по отношению к России. По его мнению, чтобы остановить «агрессивные дела» Москвы, необходимы объединенные действия международной коалиции.

Кравчук в интервью порталу «Гордон» заявил, что европейские власти противоречат сами себе, в частности, он отметил, что они вводят санкции против России, но при этом участвуют в строительстве проекта «Северный поток – 2» и смягчении антироссийских санкций. «То есть говорим тут одно, тут – другое, а делаем третье», – заявил экс-президент.

«Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию… нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины, и не только Украины, а и коалицию, которая остановила бы агрессивные дела в мире», – считает Кравчук.

В интервью Кравчук обвинил Вашингтон в том, что Украину «обманули» из-за подписания Будапештского меморандума. Документ был заключен в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании, в соответствии с меморандумом Киев фактически лишился ядерного оружия.

По словам Кравчука, меморандум был декларативным. Власти США публично признавали, что механизмов его выполнения для остальных участников нет.

«И поэтому соглашение – я был удивлен – не является обязательным для подписавших его стран. Это, мне кажется, не очень даже корректно. То есть если хочешь, то обязательно. Если не хочешь, то не обязательно», – сказал Кравчук.

Первый президент страны заявил, что Украину подтолкнули к отказу от ядерного оружия США.

«Нам прямо говорили: «Вы обязаны вывезти из Украины ядерное оружие. Иначе будут санкции, и не только экономические». Так было дословно сказано. Не было «хотите – не хотите», – сказал он.

«Леонид Кучма (президент Украины, подписавший Будапештский меморандум – прим. ВЗГЛЯД), выступая как-то по этим вопросам, очень четко сказал, что Украину обманули. Он сказал. И я согласен», – заявил Кравчук.

Кравчук ранее заявлял, что Украине следует рассмотреть вопрос о продаже России днепровской воды для Крыма. При этом он признал, что Крым уже находится «в системе российских отношений, Российской Федерации».