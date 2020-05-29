Саакашвили поздравил украинцев с Днем советского пограничника

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия озвучила сумму долга Белоруссии за газ
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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая
Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ
«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»
Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Либерализм ведет к гомосексуализму
Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет
Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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В России отметили день пограничника
28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные мерыПодробности...
В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США
Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок БирманПодробности...
Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах
Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусуПодробности...
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