Представлен ежегодный доклад о деятельности детского омбудсмена. Анна Кузнецова призвала к бессрочному надзору за педофилами, дополнительным мерам по защите права ребенка на жизнь, а также исключить региональные ограничения для детей беженцев, связанные с доступом к образованию и медпомощи.

В 2019 году выросло число обращений к уполномоченному при президенте России по правам ребенка по проблемам здоровья, образования и судебной защиты несовершеннолетних.

Также указывается, что число обращений к уполномоченному выросло на 27,2%, а число принятых на личном приеме граждан выросло на 28,2%, передает РИА «Новости».

Кузнецова предложила создать интернет-ресурс, аналогичный существующим в Польше, Австралии, Казахстане, США и позволяющий получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Она призвала к «бессрочному административному надзору» за педофилами, «освобожденными из мест лишения свободы», с «использованием электронных следящих устройств». С 2016 года в Госдуме находился соответствующий проект закона, но в 2018 году был снят с рассмотрения.

Кузнецова выразила обеспокоенность «ростом на 9,4% количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, с 13487 в 2017 году до 14755 в 2019 году».

Уполномоченный по правам ребенка выразила уверенность, что «система защиты права на жизнь, а также от насилия ребенка неизбежно нуждается в дополнительных законодательных мерах». В частности, речь идет об ограничении продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов. Также предлагается ввести финансирование лечебных учреждений, при котором объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.

Подчеркивается, что случаи гибели детей от преступных посягательств свидетельствуют о давно назревшей необходимости корректировки профилактики преступлений в их отношении. Так, предлагается выделять дополнительные силы и средства на осуществление контроля прилегающих к детским учреждениям территорий и маршрутов следования к ним.

По мнению Кузнецовой, нужно «рассматривать комплекс мер, предусматривающий повышение уровня социальной поддержки семей с детьми и расширение льгот, как для государственного, так и частного сектора оказания услуг».

Кузнецова считает, что органы опеки и попечительства в 2019 году допускали формальный подход при защите прав и законных интересов детей в судах общей юрисдикции.

Кузнецова заявила, что жестокость в подростковой среде, деструктивный контент, а также вовлечение подростков в протестные акции – это новые вызовы в сфере детства, они требуют эффективных алгоритмов действий. Так, МВД зафиксировало в 2019 году участие 180 детей в несогласованных протестных акциях.

Уполномоченный предлагает рассмотреть вопрос о штрафе должностных лиц Пенсионного фонда России и граждан за нецелевое использование материнского капитала, а также предусмотреть порядок возврата материнского капитала в Пенсионный фонд и повторное его использование для тех граждан, чьей вины в прекращении обязательств по договорам нет.

Кузнецова предложила исключить региональные ограничения для детей беженцев, связанные с их доступом к образованию и медицинской помощи. Указывается, что «утеря документов, невозможность их восстановления и/или сложность продления срока действия, длительность получения доступа к процедуре убежища, незнание русского языка для освоения школьной программы не дают возможности таким детям получать образовательные услуги». Поэтому предлагается «исключить региональные ограничения в порядке информационной системы записи детей с временной регистрацией и детей беженцев».

Кузнецова заявила о недостатке информации о российских детях, усыновленных американцами и живущих в США. Всего, следует из документа, в США живут более 15 тыс. усыновленных американцами российских детей. При этом не разработаны «новые механизмы осуществления постусыновительного контроля».

Сообщается, что все несовершеннолетние граждане России, которые в 2019 году были возвращены в Россию из Ирака, переданы под опеку родственникам, забота об их судьбе возложена на соответствующие ведомства и находится под контролем Кузнецовой.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре высоко и позитивно оценил работу Кузнецовой.

Год назад Кузнецова назвала главным вектором деятельности уполномоченных по правам ребенка демографию и защиту семьи и детей.

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