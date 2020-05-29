Кузнецова призвала к бессрочному надзору за педофилами

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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Латвийским ресторанам пришлось смириться с георгиевской ленточкойФото: facebook.com/antonio.bandera.3367
Недавний 75-летний юбилей Победы власти стран Прибалтики встретили буквально со скрежетом зубовным. Один из скандалов, связанных с Днем Победы в Латвии, приобрел особенно сильный резонанс – из ресторана в Юрмале была изгнана русская семья за то, что те украсили свою одежду георгиевскими ленточками. Но на этом история не закончилась... Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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Бродский как зеркало русской эволюции

Алексей Алешковский, сценарист
Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...
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Парад Победы – триумф Империи

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Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...
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              Кузнецова призвала к бессрочному надзору за педофилами

                 29 мая 2020, 07:11
              Фото: kremlin.ru
              Текст: Антон Антонов

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              Представлен ежегодный доклад о деятельности детского омбудсмена. Анна Кузнецова призвала к бессрочному надзору за педофилами, дополнительным мерам по защите права ребенка на жизнь, а также исключить региональные ограничения для детей беженцев, связанные с доступом к образованию и медпомощи.

              В 2019 году выросло число обращений к уполномоченному при президенте России по правам ребенка по проблемам здоровья, образования и судебной защиты несовершеннолетних. 

              Также указывается, что число обращений к уполномоченному выросло на 27,2%, а число принятых на личном приеме граждан выросло на 28,2%, передает РИА «Новости».

              Кузнецова предложила создать интернет-ресурс, аналогичный существующим в Польше, Австралии, Казахстане, США и позволяющий получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Она призвала к «бессрочному административному надзору» за педофилами, «освобожденными из мест лишения свободы», с «использованием электронных следящих устройств». С 2016 года в Госдуме находился соответствующий проект закона, но в 2018 году был снят с рассмотрения.

              Кузнецова выразила обеспокоенность «ростом на 9,4% количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, с 13487 в 2017 году до 14755 в 2019 году».

              Уполномоченный по правам ребенка выразила уверенность, что «система защиты права на жизнь, а также от насилия ребенка неизбежно нуждается в дополнительных законодательных мерах». В частности, речь идет об ограничении продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов. Также предлагается ввести финансирование лечебных учреждений, при котором объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.

              Подчеркивается, что случаи гибели детей от преступных посягательств свидетельствуют о давно назревшей необходимости корректировки профилактики преступлений в их отношении. Так, предлагается выделять дополнительные силы и средства на осуществление контроля прилегающих к детским учреждениям территорий и маршрутов следования к ним.

              По мнению Кузнецовой, нужно «рассматривать комплекс мер, предусматривающий повышение уровня социальной поддержки семей с детьми и расширение льгот, как для государственного, так и частного сектора оказания услуг».

              Кузнецова считает, что органы опеки и попечительства в 2019 году допускали формальный подход при защите прав и законных интересов детей в судах общей юрисдикции.

              Кузнецова заявила, что жестокость в подростковой среде, деструктивный контент, а также вовлечение подростков в протестные акции – это новые вызовы в сфере детства, они требуют эффективных алгоритмов действий. Так, МВД зафиксировало в 2019 году участие 180 детей в несогласованных протестных акциях.

              Уполномоченный предлагает рассмотреть вопрос о штрафе должностных лиц Пенсионного фонда России и граждан за нецелевое использование материнского капитала, а также предусмотреть порядок возврата материнского капитала в Пенсионный фонд и повторное его использование для тех граждан, чьей вины в прекращении обязательств по договорам нет.

              Кузнецова предложила исключить региональные ограничения для детей беженцев, связанные с их доступом к образованию и медицинской помощи. Указывается, что «утеря документов, невозможность их восстановления и/или сложность продления срока действия, длительность получения доступа к процедуре убежища, незнание русского языка для освоения школьной программы не дают возможности таким детям получать образовательные услуги». Поэтому предлагается «исключить региональные ограничения в порядке информационной системы записи детей с временной регистрацией и детей беженцев».

              Кузнецова заявила о недостатке информации о российских детях, усыновленных американцами и живущих в США. Всего, следует из документа, в США живут более 15 тыс. усыновленных американцами российских детей. При этом не разработаны «новые механизмы осуществления постусыновительного контроля».

              Сообщается, что все несовершеннолетние граждане России, которые в 2019 году были возвращены в Россию из Ирака, переданы под опеку родственникам, забота об их судьбе возложена на соответствующие ведомства и находится под контролем Кузнецовой.

              Напомним, президент России Владимир Путин в декабре высоко и позитивно оценил работу Кузнецовой.

              Год назад Кузнецова назвала главным вектором деятельности уполномоченных по правам ребенка демографию и защиту семьи и детей.

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