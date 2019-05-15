Кузнецова назвала главный вектор деятельности уполномоченных по правам ребенка

Главным вектором деятельности уполномоченных по правам ребенка являются демография, защита семьи и детей, заявила детский федеральный омбудсмен Анна Кузнецова на XVI Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в Уфе.

«Сегодня в центре внимания нашего конгресса тема демографии. Нам предстоит обсудить много вопросов, касающихся защиты прав ребенка. В частности, семью, развитие современной инфраструктуры, медицинскую помощь, а также безопасность детей. Все это является неотъемлемой частью улучшения демографической ситуации в стране», – передает ее слова РАПСИ.

Она добавила, что президент России Владимир Путин поставил принципиально важные задачи в сфере демографии, которые отражены в майском указе и развернуты в 12 национальных проектах.

Кузнецова отметила, что поддерживает инициативу создания детских комнат в университетах и колледжах для студенток с детьми, передает ТАСС.

«Это вообще отличная инициатива. Все, что касается развития инфраструктуры, достойно не просто поддержки, это нужно аккумулировать и собирать вместе. Мы сегодня говорим о необходимости приблизить первое рождение, чтобы оно не откладывалось на потом», – сказала Кузнецова.

Она добавила, что иногда маме некому отдать ребенка, если она учится и сдает экзамены. «Не у всех есть бабушки, поэтому такие форматы нужны», – подчеркнула она.

В качестве положительного примера Кузнецова привела Башкирский государственный педуниверситет, на базе которого с 2017 года действует детсад. Его воспитанниками являются дети студентов и преподавателей вуза.

Ранее сообщалось, что Министерство труда изучает возможность создания детских комнат в российских вузах.

Кузнецова также считает необходимым включить в госпрограмму по обеспечению достойным и комфортным жильем подпрограмму по созданию условий для обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает РИА «Новости».

«Мы считаем необходимым внести изменения в госпрограмму РФ по обеспечению достойным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ и включить в подпрограмму создание условий для обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нужно выстроить максимальную эффективную систему. Сегодня очевидно, что темпы строительства жилья детям-сиротам не успевают за числом нуждающихся в жилье», – сказала Кузнецова.

По ее словам, численность детей-сирот, не обеспеченных жильем, за пять лет увеличилось на 24,7% и составило на 2018 год 269 тыс. человек.

Кузнецова добавила, что в аппарате уполномоченного по-прежнему считают, что вопрос качества жилья должен быть в ведении Министерства строительства.

В форуме участвуют делегации из всех регионов страны, руководители профильных федеральных министерств и ведомств, ведущие эксперты и специалисты детской и семейной сферы, а также представители общественных организаций. По итогам съезда будет составлена резолюция, куда войдут все предложенные инициативы, в дальнейшем они будут переданы в государственные органы.