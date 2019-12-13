В Кремле рассказали об оценке Путиным работы омбудсмена Кузнецовой

Президент Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент регулярно встречается с Анной Кузнецовой. Он позитивно и высоко оценивает ее работу. Она в соответствии с установленной практикой регулярно отчитывается перед главой государства», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, насколько в Кремле удовлетворены работой детского омбудсмена.

В мае Кузнецова назвала главным вектором деятельности уполномоченных по правам ребенка демографию и защиту семьи и детей.