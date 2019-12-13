В Кремле рассказали об оценке Путиным работы омбудсмена Кузнецовой

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

Герман Садулаев, писатель, публицист
В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы, нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, вообще никаких предпосылок. Подробности...

Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

Сергей Мардан, публицист
Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках – это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Фактически российские врачи работают по модели «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова. Подробности...
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Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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              Нужны ли России авианосцы?

              В Кремле рассказали об оценке Путиным работы омбудсмена Кузнецовой

              13 декабря 2019, 12:34

              Текст: Алина Назарова

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              Президент Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

              «Президент регулярно встречается с Анной Кузнецовой. Он позитивно и высоко оценивает ее работу. Она в соответствии с установленной практикой регулярно отчитывается перед главой государства», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

              Так он ответил на вопрос, насколько в Кремле удовлетворены работой детского омбудсмена.

              В мае Кузнецова назвала главным вектором деятельности уполномоченных по правам ребенка демографию и защиту семьи и детей.


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