МВФ изменил прогноз по сокращению мировой экономики из-за пандемии

Сокращение мировой экономики в результате пандемии коронавируса может превысить ожидаемые ранее 3%, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе мероприятия по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.

«В апреле мы прогнозировали сокращение мировой экономики на 3%, теперь мы получаем новые данные, которые показывают, что сокращение может быть более сильным», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее МВФ резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020 и 2021 годы.