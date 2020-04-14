МВФ резко понизил прогнозы средних цен на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020 и 2021 годы, говорится в апрельском докладе фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

Прогноз на 2020 год понижен на 22,42 доллара по сравнению с январским – до 35,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается на уровне 37,87 доллара (на 20,16 доллара ниже предыдущего прогноза).

Ранее нефть подорожала на прогнозе о сокращении в США сланцевой добычи.

До этого сообщалось, что после заключения сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия приняла решение увеличить скидки на нефть для азиатского рынка. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков оценил это решение в комментарии газете ВЗГЛЯД.

В Кремле заявили, что сделка ОПЕК+ помогла избежать скатывания ситуации на рынках к хаосу.

В воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+. Все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, после чего лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, подтвердив вступление в силу договоренностей.

Саудовская Аравия сообщила, что страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, а в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки, учитывая США, Канаду, Норвегию.