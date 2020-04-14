Нефть подорожала на прогнозе о сокращении в США сланцевой добычи

Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1,3% после прогноза управления энергетической информации (EIA) минэнерго США о снижении добычи сланцевой нефти в стране, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 7.57 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,32% и составила 32,16 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,34%, до 22,71 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефтяные «быки» обратили внимание на оценки EIA. Согласно ожиданиям ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае снизится по сравнению с апрелем на 2,1%, до 8,709 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, это будет уже четвертым снижением подряд и крупнейшим с июля 2016 года.