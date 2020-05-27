Меркель призвала придать «новые импульсы» отношениям с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала придать «новые импульсы» отношениям между Евросоюзом и Россией. При этом политик выступила за сохранение санкций в отношении Москвы, если «не будет прогресса» в реализации Минских соглашений.

«Россия будет занимать нас во время председательства в ЕС. Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами», – передает ТАСС ее слова.

Меркель заявила, что нужно будет придерживаться санкций, если «не будет прогресса в Минском процессе». Однако, с другой стороны, отметила она, «председательство в ЕС дает возможность придать новые импульсы отношениям».

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер также высказался за отмену антироссийских санкций и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

Позднее украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал предложения об отмене санкций в отношении России пощечиной украинцам, после чего Шредер резко отреагировал на критику с его стороны, назвав того «карликом».