Призывавшего нарушать самоизоляцию священника на Урале запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), которого называют также духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, за призыв нарушать самоизоляцию и идти в храмы, сообщает пресс-служба епархии.

Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы», и призвал своих прихожан выходить на улицу.

Несмотря на запрет, накануне на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов во время пандемии и вакцину от коронавируса.

«В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим Указ Правящего Архиерея..., упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии», – передает РИА «Новости» сообщение епархии.

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