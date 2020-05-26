Банки ввезли в Россию рекордный за шесть лет объем наличных долларов

В марте на фоне эпидемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные за шесть лет 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро в наличной форме, следует из статистики Банка России.

По сравнению с февралем поставки наличных долларов выросли почти в 9,6 раза. За последние шесть с лишним лет это рекорд: больше банки ввозили лишь в марте и декабре 2014 года (9,5 и 10,15 млрд долларов соответственно), пишет РБК.

Ввоз наличных евро в марте 2020 года увеличился почти втрое по сравнению с февралем, но общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной, так как сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в течение 2019 года.

Одна из причин повышенного ввоза наличности – увеличение спроса клиентов на обменные операции на фоне паники на рынке, считает президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов. Он напоминает, что операции Банка России по предоставлению ликвидности участникам рынка проводятся в безналичной форме. ЦБ не поставляет наличную иностранную валюту коммерческим банкам, из-за этого банки подкрепляют свою потребность в банкнотах самостоятельно, через завоз иностранной валюты из-за рубежа.

Эксперты также связывают увеличение поставок наличных с набегом вкладчиков на банки. В марте россияне сняли с банковских депозитов 315 млрд рублей или 1% всего объема, указывал ЦБ. Регулятор объяснял это ростом покупательской активности и увеличением спроса на наличные перед введением режима самоизоляции на фоне пандемии. Но отток в основном затронул валютные депозиты граждан: в марте россияне забрали рекордный объем валюты за 10 лет –5 млрд долларов.

В конце апреля премьер Михаил Мишустин распорядился о выделении 6 млрд рублей из резервного фонда для возмещения кредитным организациям недополученных доходов под 6,5% годовых.