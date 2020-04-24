Банкам выделили 6 млрд рублей для возмещения недополученных доходов из-за ипотеки в 6,5%

Премьер Михаил Мишустин распорядился о выделении 6 млрд рублей из резервного фонда для возмещения кредитным организациям недополученных доходов под 6,5% годовых.

«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 6 млрд рублей на предоставление субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году по ставке до 6,5% годовых, имея в виду достижение результата – улучшение жилищных условий не менее чем 240 тыс. граждан», – говорится в соответствующем распоряжении премьера, передает РИА «Новости».

Минфин также должен установить контроль за использованием выделенных средств и представить доклад по этой теме до 1 марта 2021 года.

В четверг Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин на совещании правительства по поддержке строительной отрасли предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса. Позже россиянам разъяснили условия выдачи такой ипотеки. В среду проект постановления по льготной ипотеке внесли в правительство.