Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ДОН для России

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22 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Украина нашла нового врага в НАТО

Численность этнических болгар в Одесской области составляет не меньше 300 тысячФото: Valentina Petrova/AP/ТАСС
В НАТО и ЕС у Украины появился еще один недруг. На сей раз Киев умудрился поссориться с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община. Таким образом она не только будет разделена, но и потеряет этническое большинство в новых территориальных образованиях. Ранее Киев уже поссорился с Будапештом из-за живущих на Украине венгров. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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              Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ДОН для России

                 22 мая 2020, 12:00
              Фото: Лысцева Марина/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              «Слова Помпео – это искажение фактов и пропаганда. Но выход Вашингтона из договора – плохой знак, вызывающий опасения», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал претензии США к России в рамках Договора по открытому небу (ДОН), высказанные госсекретарем Майком Помпео.

              «Договор носит военно-технический и политический характер. С военной точки зрения он решил главную задачу: 34 страны получали объективные данные о том, что никто из них не готовится к военному конфликту», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

              «А с политической точки зрения это позволяло России, например, говорить о том, что высказывания ярых русофобов о якобы агрессивных планах Москвы не имеют под собой никакой почвы», – продолжил эксперт.

              По его словам, если Штаты все-таки выйдут из ДОН – некоторые европейские страны также последуют за Вашингтоном. «Скорее всего, Договор покинут Литва, Латвия, Эстония, Польша и, возможно, Румыния. Они всегда идут в фарватере политики Вашингтона. Но США останутся для них единственным источником разведывательной информации, что плохо с точки зрения той пропаганды, которую они ведут против нас», – пояснил эксперт.

              По мнению собеседника, России не стоит выходить из ДОН до тех пор, пока крупнейшие страны НАТО в Европе сохраняют свою приверженность Договору. «Да и причины выхода США из Договора до сих пор четко не сформулированы, несмотря на вчерашнее заявление Помпео», – отметил Леонков.

              Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «использует снимки, полученные в рамках Договора по открытому небу, в интересах агрессивной новой российской доктрины нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в США и Европе с помощью высокоточных обычных боеприпасов».  

              Кроме того, Москва «отказала в наблюдательных полетах в 10-километровом коридоре вдоль своей границы» с Абхазией и Южной Осетией, установила аэропорт дозаправки в рамках ДОН в Крыму, «неправомерно ввела ограничения на дальность полета над Калининградом». Также утверждается, что Москва в 2019 году «необоснованно отказала в проведении совместного американо-канадского наблюдательного полета над масштабными российскими военными учениями».

              Однако Леонков счел высказывание Помпео «искажением фактов и пропагандой», поскольку США также вводили ограничения для российских наблюдателей в нескольких регионах. «И не стоит забывать, что в Договоре прописана четкая координация: стороны определяют маршруты и оборудование, с которым выполняются полеты. Там невозможны скоропалительные решения и отклонения от каких-либо договоренностей», – подчеркнул Леонков.

              «При этом американцы почему-то считают, что они вправе менять положения Договора. Такой подход мы уже наблюдали в случаях с ДРСМД и СНВ-3. Москва направляла им соответствующие ноты, однако Вашингтон не реагировал. К сожалению, это характерная черта политики, которую проводит администрация Дональда Трампа, в том числе Майк Помпео», – констатировал эксперт.

              «В целом же выход США из ДОН – это плохой знак для глобальной безопасности. Если посмотреть на цепочку действий Вашингтона, имею в виду разрыв ДРСМД, попытку разорвать СНВ-3 и претензии на Луну – это вызывает опасения», – заключил Леонков.

              В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Россия сочла его решение «прискорбным», а также заявила о собственных претензиях к США в рамках Договора. При этом у Москвы заготовлен план «Б».

              Позже госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что США собираются выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев.

              В то же время Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу, в Лондоне сообщили о том, что Британия «остается привержена Договору».

              Договор по открытому небу – многостороннее соглашение, по которому разрешаются свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Позже число участников Договора увеличилось до 34, в том числе в него входят США. Россия ратифицировала Договор только в 2001 году, но фактически участвовала в нем с самого начала.

              По Договору государства берут на себя обязательство предоставления возможности совершать инспекции над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полеты проводятся на уведомительной основе.

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