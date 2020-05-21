Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу

США собираются выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев, но могут пересмотреть решение, если Россия «вернется к соблюдению» соглашения, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Через шесть месяцев начиная с завтрашнего дня Соединенные Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в отличие от США и других участников Договора Россия якобы «годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами».

Помпео утверждает, что Россия якобы использовала Договор для наведения обычных вооружений на инфраструктуру США и ЕС.

Шесть месяцев – срок, который предусмотрен условиями договора для выхода из соглашения.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу. МИД России назвал этот шаг «прискорбным», при этом отмечалось, что у России заготовлен план «Б» на случай выхода США из ДОН.

Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США демократ Адам Смит также заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу представляет риск для американских сил в Европе.

В ООН заявили об опасности новой гонки вооружений из-за разрыва договоров России и США.