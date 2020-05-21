Россия заявила о претензиях к США по Договору об открытом небе

У России тоже есть претензии к выполнению Договора об открытом небе со стороны США, однако это технические вопросы, которые должны решаться в рамках спецкомиссии, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он отметил, что все вопросы, которые поднимают США по Договору по открытому небу, можно обсудить в рамках консультативной комиссии. По словам Грушко, ничто не мешает обсуждению технических вопросов, которые Соединенные Штаты пытаются выдать как некие нарушения Россией этого Договора, передает РИА «Новости».

Дипломат заявил, что Москва отвергает любые попытки оправдать выход из Договора наличием неких технических проблем.

Он также подчеркнул, что никаких нарушений Договора по открытому небу со стороны России нет.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, заметил, что идея убитого США Договора принадлежала самому Вашингтону.

«В 1955 году президент Эйзенхауэр выступил с инициативой узаконенного воздушного мониторинга в отношениях между США и Советским Союзом», – сказал он.

По его словам, этот Договор в течение двух десятков лет давал более высокий уровень доверия в военной области.

«Ломать – не строить. Договор работал в течение двух десятков лет и обеспечивал транспарентность, более высокий уровень доверия в военной области в трансатлантическом регионе. Но решение выйти, похоже, поясняет тезис Соединенных Штатов о «новой эре» контроля над вооружениями. Видимо, «новая эра» означает отсутствие всякого контроля. Все это печально», – сказал Ульянов.

До этого директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что у России заготовлен план «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу.

СМИ в четверг сообщили со ссылкой на чиновников Белого дома, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявит о выходе из Договора по открытому небу. В МИД России назвали этот шаг Вашингтона «прискорбным».