Помпео раскрыл претензии США к России по ДОН

Госсекретарь Майкл Помпео рассказал, какие именно претензии выдвигают США к России в рамках Договора по открытому небу.

Помпео заявил, что Россия якобы «подорвала центральную функцию договора», который был «призван обеспечить более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества», независимо от территориальных размеров, передает ТАСС.

В заявлении Помпео утверждается, что Москва «отказала в наблюдательных полетах в 10-километровом коридоре вдоль своей границы» с Абхазией и Южной Осетией, установила аэропорт дозаправки в рамках ДОН в Крыму, «неправомерно ввела ограничения на дальность полета над Калининградом». Кроме того, утверждается, что Москва в 2019 году «необоснованно отказала в проведении совместного американо-канадского наблюдательного полета над масштабными российскими военными учениями».

Также Россия, по мнению США, «использует снимки, полученные в рамках Договора по открытому небу в интересах агрессивной новой российской доктрины нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в США и Европе с помощью высокоточных обычных боеприпасов».

Госдеп заявил, что американская сторона не собирается «отвечать аналогичными шагами». По словам Помпео, Москва «сама несет ответственность за такое развитие событий и за продолжающийся подрыв архитектуры контроля над вооружениями».

Newsweek со ссылкой на документ Госдепартамента сообщает, что США направила объяснение своего решения представительствам НАТО и американским посольствам в Боснии и Герцеговине, Финляндии, Грузии, Швеции и на Украине.

В документе не раскрывается, каким образом Помпео узнал о замыслах Москвы, уточняет журнал. Издание не нашло в документе и доказательств верности утверждений госсекретаря.

Напомним, Помпео сообщил, что США собираются выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев.