КРЭТ опроверг связь смены руководства УПЗ с горящими аппаратами ИВЛ

Смена гендиректора на «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), где производят аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», является обычной кадровой практикой и никак не связана с ситуацией вокруг УПЗ, сообщили в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, в состав которого входит завод).

«В начале мая Бадгутдинов Марат Фаритович был назначен временным генеральным директором АО «Уральский приборостроительный завод» на срок, необходимый для подготовки документов и проведения процедуры совета директоров по назначению нового руководителя АО «УПЗ». После проведения всех необходимых мероприятий по назначению нового директора полномочия Марата Бадгутдинова были закончены. Это обычная кадровая практика и никак не связанна с ситуацией вокруг УПЗ», – передает РИА «Новости» сообщение КРЭТ.

На прошлой неделе на АО «Уральский приборостроительный завод» прошла проверка Следственного комитета – по версии следствия, аппараты ИВЛ этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли шесть человек.

Росздравнадзор после этих пожаров объявил о приостановке обращения аппаратов ИВЛ «Авента-М».

Ранее сообщалось, что на «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М», сменилось руководство – новым временным гендиректором назначен Александр Морозов.