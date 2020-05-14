На уральский завод-производитель аппаратов ИВЛ пришли следователи

На АО «Уральский приборостроительный завод» (входит в АО «КРЭТ» в составе госкорпорации Ростех) проходит проверка Следственного комитета. Аппараты искусственной вентиляции легких производства этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до ее завершения мы воздержимся от комментариев», – передает ТАСС сообщение АО «КРЭТ».

Во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, погибли пятеро. До этого вечером 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.

Вероятной причиной пожаров могли стать аппараты ИВЛ, которые были изготовлены на «Уральском приборостроительном заводе».

Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов ИВЛ «Авента-М».