Женщина-инвалид снова получила штраф за нарушение самоизоляции в Москве

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая прикована к постели и почти год не выходит из дома, снова получила штраф за нарушение режима самоизоляции.

«Друзья, ликование было преждевременным <...> После извинений главконтроля прилетело «письмо счастья» от госуслуг поздно вечером 18 мая: ОПЛАТИТЕ ШТРАФ», – отметила профессор на своей странице в Facebook.

Женщина заявила, что штраф не аннулировали. По ее мнению, необходимо отменить все штрафы в Москве, выписанные с использованием распознавания лиц и «запретить приложение соцмониторинга как зловредное».

В свою очередь начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков подчеркнул, что штрафы все же аннулированы, и объяснил, почему уведомления были отправлены повторно.

«У нее было изначально два постановления о привлечении к административной ответственности. Вот эти два постановления были отменены, но поскольку отправлялись они еще два назад, то эти информационные сообщения только вчера до нее дошли», – пояснил Данчиков.

Ранее сообщалось, что прокуратуры Москвы проводит проверку сообщений о том, что женщину-инвалида, прикованную к кровати, Ирину Карабулатову оштрафовали за нарушение самоизоляции.

Министр правительства столицы Евгений Данчиков сообщал, что штраф был аннулирован.

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