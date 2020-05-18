Власти отменили штраф за нарушение самоизоляции москвичке-инвалиду

Штраф, выписанный прикованной к кровати инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

«С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», – передает его слова агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что прокуратуры Москвы проводит проверку сообщений о том, что женщину-инвалида, прикованную к кровати, оштрафовали за нарушение самоизоляции.