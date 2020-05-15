Президент Грузии помиловала организатора антироссийских беспорядков

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, осужденный в апреле на пять лет за организацию массовых беспорядков в грузинской столице против российских депутатов в прошлом году, помилован в пятницу президентом Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Этим же актом Зурабишвили помиловала еще одного лидера оппозиции, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву. Он был осужден в феврале за коррупцию на три года и два месяца.

Президент Грузии назвала свое решение «непростым».

Оппозиция добивалась освобождения своих коллег, этого же требовали часть политиков США и Европы.

Власти Грузии утверждают, что Угулава и Окруашвили не являются политзаключенными.

Напомним, Окруашвили был приговорен в Тбилиси городским судом к пяти годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в столице страны в июне 2019 года.

Представитель МВД Мамука Челидзе заявлял, что экс-министр пытался штурмовать парламент и призывал к этому других участников протеста. Факт его задержания экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «своего рода сигналом властей Грузии для внутреннего и внешнего пользователя о том, что та контролирует ситуацию в стране».

Освобождение Окруашвили являлось одним из требований грузинской оппозиции. По ее мнению, экс-чиновники являются политическими заключенными. В противном случае оппозиция грозилась сорвать голосование по реформе конституции, которая предполагала провести парламентские выборы в 2020 году по системе, которая позволит выбрать 120 депутатов по пропорциональным спискам, а 30 – по одномандатным округам.

Также освобождения Окруашвили требовали глава комитета по иностранным делам сената Конгресса США Джим Риш, конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер и некоторые депутаты Европарламента.

Напомним, массовые антироссийские протесты в Грузии вспыхнули в 2019 году после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым. Грузинская оппозиция оказалась недовольна тем, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. В России подчеркивали, что кресло было предложено Гаврилову организаторами визита, а в Грузии позднее утверждали, что все якобы произошло «спонтанно».

Здание парламента Грузии заняли радикалы, которые облили Гаврилова водой и пытались отнять у депутата Госдумы документы.

Эти события привели к обострению отношений России и Грузии. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения между странами.

Беспорядки продолжились новым скандалом, когда 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с нецензурной брани в адрес российского руководства. В Кремле выходку Габунии назвали «большим позором для грузин». Председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил, что испытывает стыд из-за ситуации с Габунией.

Задержанных за участие в антироссийских беспорядков в Тбилиси обвиняли в попытке свергнуть действующую власть.