Экс-министр обороны Грузии осужден на пять лет за выступления против российских депутатов

Бывший министр обороны, внутренних дел и экономического развития Грузии, а ныне один из лидеров оппозиции Ираклий Окруашвили приговорен в Тбилиси городским судом к пяти годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в столице страны в июне прошлого года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Тогда оппозиция, протестуя против участия депутатов Госдумы России в межпарламентской ассамблее Православия, штурмовала парламент Грузии.

Пострадало более 240 человек, среди них 80 – стражей порядка.

Против оппозиции применили спецназ, который использовал резиновые пули и слезоточивый газ, а также водометы.

События тех дней привели к очередному витку обострения между Тбилиси и Москвой, которая закрыла прямое авиасообщение и ограничило туризм, что привело к большим потерям для экономики Грузии.

Окруашвили считает себя политическим заключенным.

Напомним, бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, один из организаторов антироссийских выступлений в Тбилиси, был задержан в четверг. Представитель МВД Мамука Челидзе заявил, что экс-министр пытался штурмовать парламент и призывал к этому других участников протеста. Факт его задержания экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «своего рода сигналом властей Грузии для внутреннего и внешнего пользователя о том, что та контролирует ситуацию в стране».

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