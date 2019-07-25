Министр обороны Грузии правительства Саакашвили задержан за организацию антироссийских выступлений

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, один из организаторов антироссийских выступлений в Тбилиси, задержан в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

О задержании экс-министра сообщают грузинские СМИ со ссылкой на источники в оппозиции. Вскоре последует официальное заявление властей на этот счет.

Окруашвили, которому грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за организацию и участие в массовых насильственных действиях, доставлен в МВД.

Ранее депутат из «Единого национального движения» – партии сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили – Никанор Мелия, один из главных зачинщиков беспорядков, был лишен иммунитета и помещен под домашний арест с электронным браслетом.

Также ранее были задержаны еще несколько человек, участвовавших в штурме парламента в ночь на 21 июня, когда протесты из-за визита в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова вылились во внутриполитический кризис.

Кроме того, взят под стражу полицейский за превышение полномочий при разгоне демонстрантов. Еще девять сотрудников МВД отстранены от исполнения служебных обязанностей на время следствия.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ранее заявлял, что от ответственности за беспорядки не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.