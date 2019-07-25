Бурджанадзе увидела в задержании Окруашвили сигнал властей о контроле за ситуацией в стране

Экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что задержание бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили является «своего рода сигналом властей Грузии для внутреннего и внешнего пользователя о том, что та контролирует ситуацию в стране». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Однако «Грузинская мечта» начинала много громких дел, но редко доводила их до конца. Например, по отношению к экс-президенту Михаилу Саакашвили. Это обнуляет ожидания», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

«Именно поэтому я мало верю в то, что Окруашвили предъявят серьезные обвинения. Но посмотрим. Сомневаюсь», – отметила она.

Как сказала Нино Бурджанадзе, «Грузинская мечта» хочет создать впечатление, что абсолютно владеет обстановкой, и чтобы это увидели в самой Грузии и за ее пределами».

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, один из организаторов антироссийских выступлений в Тбилиси, был задержан в четверг. Представитель МВД Мамука Челидзе заявил, что экс-министр пытался штурмовать парламент и призывал к этому других участников протеста.