Грузинская спецслужба назвала нахождение депутата Госдумы в кресле грузинского спикера «спонтанным»

Кандидат на пост министра внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, возглавляющий cлужбу госбезопасности (СГБ), заявил, что СГБ была проинформирована о визите российских депутатов в июне в Тбилиси, но пребывание парламентария Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии оказалось «спонтанным», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая на парламентских слушаниях перед запланированным на 8 сентября утверждением нового правительства Грузии, Вахтанг Гомелаури сказал, что в СГБ «знали о визите Гаврилова и делегации, о проведении Ассамблеи православия, о визите в парламент Грузии, но не мы, никто другой не полагали, что он усядется в кресло спикера и отсюда поведет заседание».

«Все произошло спонтанно», – отметил он.

Что касается развернувшихся за этим событий, когда оппозиция пошла на штурм парламента в попытке госпереворота, по словам министра «кто-то спутал, что сейчас не 2003-й год (когда произошла «революция роз»), а 2019-й».

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис.

После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию, однако в Грузии отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

Однако 7 июля произошел очередной конфликт, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

В Кремле те высказывания телеведущего сочли «большим позором для грузин».

Газета ВЗГЛЯД писала об условии президента Грузии для начала диалога с Россией.

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