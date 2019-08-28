Грузия поставила Москве невыполнимые условия

Грузинский президент Саломе Зурабишвили поставила России условие для начала диалога между двумя странами. По ее мнению, Москве надо перестать строить отношения на принуждении и тогда Грузия возобновит контакты. Это заявление не поняли ни в Москве, ни в Грузии - такая риторика была характерна для Тбилиси во время президентства Саакашвили.

«Нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», – заявила в среду Саломе Зурабишвили. Москва должна признать, «что отношения не могут строиться на принуждении», добавила она. И «когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», – добавила Зурабишвили.

В последнее время из Тбилиси приходят вполне четкие сигналы, но свидетельствуют они отнюдь не о желании восстановить нормальные отношения с северным соседом. На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили назвала Россию «врагом», который держит ее страну «в постоянном напряжении». Одновременно с этим госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия якобы пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния».

Заметим, что грузинское «министерство примирения» отвечает за реинтеграцию с Абхазией и Южной Осетии. Но и по этой линии приходят совсем не обнадеживающие сигналы. В пятницу пресс-служба президента Южной Осетии Анатолия Бибилова сообщила ТАСС, что республиканские силовики разместят дополнительные блокпосты на границе с Грузией. Поводом стали жалобы жителей приграничного села Уиста, «которые обеспокоены провокацией, проводимой грузинской стороной на государственной границе РЮО и Грузии» – грузинская сторона продолжает обустройство своих полицейских объектов вблизи югоосетинской границы.

Между тем Москва как раз посылает Тбилиси сигналы, о готовности восстановить отношения. Россия нацелена на скорейший запуск имплементации соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли, которое было подписано еще в 2011 году. Об этом в понедельник сообщили Regnum в МИД России. Ранее, в июле, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и его грузинский коллега Зураб Абашидзе договорились – обе стороны начнут выполнять условия соглашения о мониторинге грузопотока между Россией и Грузией.

Вообще, формат «Карасин – Абашидзе» остается самый эффективным каналом взаимодействия в отсутствии дипотношений (как известно, разорванных в 2008 году по вине Михаила Саакашвили). С 2012 года, когда на смену режиму Саакашвили пришла власть «Грузинской мечты», и когда стараниями российской дипломатии заработала переговорная площадка «Карасин – Абашидзе», ситуация начала выправляться.

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«Солидно вырос внешнеторговый оборот: Россия вышла на позицию второго по значимости торгово-экономического партнера Грузии – свыше 1,3 миллиарда долларов США по итогам 2018 года, – отметил Карасин в февральском интервью « Sputnik Грузия ». – Грузия вновь обрела стабильный рынок для двух третей своего вина. Из года в год растет поток российских туристов в Грузию». Доходы Грузии от туризма в прошлом году составили 3,2 млрд долларов, или более 9% ВВП страны, благодаря российским туристам. Для сравнения: доходы всего бюджета Грузии в 2018-м были лишь ненамного больше – 4,7 млрд долларов. Какое-либо принуждение, о котором говорит Зурабишвили, здесь заметить сложно.

Как известно, уровень отношений двух стран вновь приблизился к нулевой отметке в июне – и очевидно, что в антироссийских выступлениях в Тбилиси явно нельзя винить Россию. Однако, как заявил в июле Владимир Путин, Москва не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии, правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. То есть, сигнал Грузии был дан вполне позитивный - несмотря на отмену авиарейсов из-за гарантий безопасности россиянам, никаких иных санкций на Грузию не накладывается.

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«Слова о том, что переговорный процесс с Россией будет начат лишь в том или в этом случае, заводят российского-грузинские отношения в еще более глубокий тупик», – прокомментировала слова президента Зурабишвили газете ВЗГЛЯД бывший председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения Нино Бурджанадзе.

Собеседница подчеркнула: она очень сожалеет, что сейчас политическая элита Грузии, заигрывая с Западом, делает откровенно антигрузинские заявления. При этом, как отметила Бурджанадзе, «весь мир понимает важность разговора с Россией. Президент США, президент Франции, все лидеры говорят об этом, а мы делаем вид, что не понимаем».



Интересам Грузии сейчас, соответствует, по мнению Бурджанадзе, следующее: сделать первые шаги к началу диалога с Россией, «потому что статус-кво не устраивает в первую очередь Грузию, а не Россию». Бурджанадзе уточняет: «Для Грузии в отношениях с Россией есть «красные линии», но их надо зафиксировать именно во время переговорного процесса, тем более, что положение статус-кво вредно именно для нас, а не для российской стороны».

Нино Бурджанадзе

Фото: Евгения Новоженина

«Госпожа Зурабишвили не только как президент, но и просто как дипломат (Саломе Зурабишвили была послом Франции в Грузии, а затем возглавляла грузинский МИД – прим. ВЗГЛЯД) должна понимать: если есть желание договариваться, то не надо ставить никаких предварительных условий. Добиваться того, чтобы Россия по-другому вела себя с Грузией нужно не требованиями до начала переговорного процесса, а именно путем переговоров», – отметила Бурджанадзе. А уже после начала переговоров от властей Грузии будет зависеть, насколько они будут эффективны на переговорах; если будут, то последуют и уступки и со стороны России – подчеркнула экс-председатель грузинского парламента.

Вопрос в том, заинтересована ли сама Саломе Зурабишвили и силы, которые привели ее к власти, в возрождении диалога с Россией? Заинтересована – полагает грузинский политолог, директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе. По его мнению, Москва не замечает поступающих из Грузии позитивных сигналов. «Президент Зурабишвили в течение текущего года не раз посылала сигналы позитивного характера в Москву, – сказал Рцхиладзе газете ВЗГЛЯД. – Взять, например, ее недавнее интервью «Голосу Америки», когда она достаточно внятно и однозначно сказала: в Грузии не должно быть американских военных баз, что это не в интересах республики. Были и другие заявления дипломатичного характера».

«Единственная ошибка, которую допустила Зурабишвили, имела место, когда произошел этот скандал с депутатом Сергеем Гавриловым. Она тогда сделала неуравновешенные заявления в угоду внутриполитической конъюнктуре. И прогадала», – констатировал Рцхиладзе.

Иного мнения придерживается первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Зурабишвили несет ответственность за обострение российско-грузинских отношений

по результатам неудачной Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Именно она, а не буйные депутаты парламента и журналисты «Рустави 2» виновна в том, что в России пошли на санкции, – сказал российский парламентарий газете ВЗГЛЯД. – Она, как президент, подтвердила, что действия тех, кто пошел линчевать российскую делегацию, полностью одобряются. Ее русофобия сыграла с ней злую шутку». Затулин считает, что Зурабишвили не любит и не понимает Россию, считая Москву «виноватой во всем» и при этом «слабо разбирается в истории вопроса российско-грузинских отношений». Политик, в частности, не исключил, что президенту Грузии откровенно не нравится даже ныне существующий диалог, в том числе формат «Карасин – Абашидзе».

Что касается нынешнего заявления, то все эти условия Москве, по мнению Затулина, не более чем риторика для внутренней аудитории – прозападно настроенной и совпадающей с «аудиторией» Саакашвили. Депутат полагает, что самый влиятельный человек в Грузии, лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили сделал неверную ставку на Зурабишвили – ведь это не та фигура, которая будет способствовать налаживанию отношений с Москвой. «По большому счету она мало отличается от господина Саакашвили», – считает Затулин.

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