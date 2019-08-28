Грузия поставила Москве невыполнимые условия

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28 августа, среда  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Россия строит новые корабли для освоения Арктики

«Восточная верфь» спустила на воду уникальный танкерФото: Юрий Смитюк/ТАСС
На воду в Приморье спустили уникальный танкер усиленного ледового класса «Михаил Барсков». Столь крупное судно было построено в регионе впервые за последние 30 лет. Это событие имеет огромное значение не только для развития отечественной судостроительной промышленности и развития Севморпути. Оно показывает технологическое превосходство России в этой сфере.  Подробности...
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Почему в деле крушения «Боинга» Малайзия встала на сторону России

Противостояние между Малайзией и коллективным Западом достигло кульминации при расшифровке черных ящиков Фото: РИА «Новости»
Секретарь Совбеза РФ обсудил с министром обороны Малайзии расследование дела о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» MH17. И вновь выяснилось, что у Москвы и Куала-Лумпура полное взаимопонимание на этот счет – следствию западных стран они не доверяют. Причины, по которым страна – хозяйка рухнувшего самолета однозначно встала на сторону РФ, могут удивить многих. Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Бразилия сделала трамвайное хамство частью большой политики

Болсонару – автор таких «хитов», как «Пиночет должен был убить больше людей» и «Я вас не изнасилую, потому что вы не достойны»Фото: Adriano Machado/Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался извиняться перед президентом Франции и его женой, которых ранее оскорбил. Вместо него «тысячу раз» извинился писатель Пауло Коэльо, наряду со всей бразильской интеллигенцией шокированный происходящим. Болсонару называют «самым невыносимым главой государства в мире» – и для этого есть основания. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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США нужна провокация для ссоры России и Турции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Углубление российско-турецкого сотрудничества уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада – о том, что попытки изоляции Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга. Подробности...
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Нет ничего интереснее, чем открывать Россию

Андрей Манчук, политолог
Дальний Восток – это совершенно особенный регион с исключительным потенциалом. Природа Курил впечатляет даже после Камчатки. И множество людей из разных стран мира еще приедут сюда, чтобы открыть для себя медвежьи уголки огромной России. Подробности...
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Русским надо учиться рассказывать о себе

Алексей Алешковский, сценарист
Никто не обязан показывать нас хорошими. Кроме нас самих. Мы должны показывать, как вместе преодолеваем проблемы, делая нашу жизнь лучше. Такие истории понимает весь мир. Такие истории помогают жить. Подробности...
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    Грузия потребовала от России невозможного

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    Как Россия вызволяла своих граждан

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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Грузия поставила Москве невыполнимые условия

              Саломе Зурабишвили в упор не видит изменений в отношении России к Грузии   28 августа 2019, 23:00
              Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси,
              Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин

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              Грузинский президент Саломе Зурабишвили поставила России условие для начала диалога между двумя странами. По ее мнению, Москве надо перестать строить отношения на принуждении и тогда Грузия возобновит контакты. Это заявление не поняли ни в Москве, ни в Грузии - такая риторика была характерна для Тбилиси во время президентства Саакашвили.

              «Нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», – заявила в среду Саломе Зурабишвили. Москва должна признать, «что отношения не могут строиться на принуждении», добавила она. И «когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», – добавила Зурабишвили.

              В последнее время из Тбилиси приходят вполне четкие сигналы, но свидетельствуют они отнюдь не о желании восстановить нормальные отношения с северным соседом. На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили назвала Россию «врагом», который держит ее страну «в постоянном напряжении». Одновременно с этим госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия якобы пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния».

              Заметим, что грузинское «министерство примирения» отвечает за реинтеграцию с Абхазией и Южной Осетии. Но и по этой линии приходят совсем не обнадеживающие сигналы. В пятницу пресс-служба президента Южной Осетии Анатолия Бибилова сообщила ТАСС, что республиканские силовики разместят дополнительные блокпосты на границе с Грузией. Поводом стали жалобы жителей приграничного села Уиста, «которые обеспокоены провокацией, проводимой грузинской стороной на государственной границе РЮО и Грузии» – грузинская сторона продолжает обустройство своих полицейских объектов вблизи югоосетинской границы.

              Между тем Москва как раз посылает Тбилиси сигналы, о готовности  восстановить отношения. Россия нацелена на скорейший запуск имплементации соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли, которое было подписано еще в 2011 году. Об этом в понедельник сообщили Regnum в МИД России. Ранее, в июле, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и его грузинский коллега Зураб Абашидзе договорились – обе стороны начнут выполнять условия соглашения о мониторинге грузопотока между Россией и Грузией.

              Вообще, формат «Карасин – Абашидзе» остается самый эффективным каналом взаимодействия в отсутствии дипотношений (как известно, разорванных в 2008 году по вине Михаила Саакашвили). С 2012 года, когда на смену режиму Саакашвили пришла власть «Грузинской мечты», и когда стараниями российской дипломатии заработала переговорная площадка «Карасин – Абашидзе», ситуация начала выправляться.  

              «Солидно вырос внешнеторговый оборот: Россия вышла на позицию второго по значимости торгово-экономического партнера Грузии – свыше 1,3 миллиарда долларов США по итогам 2018 года, – отметил Карасин в февральском интервью «Sputnik Грузия». – Грузия вновь обрела стабильный рынок для двух третей своего вина. Из года в год растет поток российских туристов в Грузию». Доходы Грузии от туризма в прошлом году составили 3,2 млрд долларов, или более 9% ВВП страны, благодаря российским туристам. Для сравнения: доходы всего бюджета Грузии в 2018-м были лишь ненамного больше – 4,7 млрд долларов. Какое-либо принуждение, о котором говорит Зурабишвили, здесь заметить сложно.

              Как известно, уровень отношений двух стран вновь приблизился к нулевой отметке в июне – и очевидно, что в антироссийских выступлениях в Тбилиси явно нельзя винить Россию. Однако, как заявил в июле Владимир Путин, Москва не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии, правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. То есть, сигнал Грузии был дан вполне позитивный - несмотря на отмену авиарейсов из-за гарантий безопасности россиянам, никаких иных санкций на Грузию не накладывается.

              На ваш взгляд

               
              Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?




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              «Слова о том, что переговорный процесс с Россией будет начат лишь в том или в этом случае, заводят российского-грузинские отношения в еще более глубокий тупик», – прокомментировала  слова президента Зурабишвили газете ВЗГЛЯД бывший председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения Нино Бурджанадзе.

              Собеседница подчеркнула: она очень сожалеет, что сейчас политическая элита Грузии, заигрывая с Западом, делает откровенно антигрузинские заявления. При этом, как отметила Бурджанадзе, «весь мир понимает важность разговора с Россией. Президент США, президент Франции, все лидеры говорят об этом, а мы делаем вид, что не понимаем».


              Интересам Грузии сейчас, соответствует, по мнению Бурджанадзе, следующее: сделать первые шаги к началу диалога с Россией, «потому что статус-кво не устраивает в первую очередь Грузию, а не Россию». Бурджанадзе уточняет: «Для Грузии в отношениях с Россией есть «красные линии», но их надо зафиксировать именно во время переговорного процесса, тем более, что положение статус-кво вредно именно для нас, а не для российской стороны».

              Нино Бурджанадзе<br>Фото: Евгения Новоженина
              Нино Бурджанадзе
              Фото: Евгения Новоженина
              «Госпожа Зурабишвили не только как президент, но и просто как дипломат (Саломе Зурабишвили была послом Франции в Грузии, а затем возглавляла грузинский МИД – прим. ВЗГЛЯД) должна понимать: если есть желание договариваться, то не надо ставить никаких предварительных условий. Добиваться того, чтобы Россия по-другому вела себя с Грузией нужно не требованиями до начала переговорного процесса, а именно путем переговоров», – отметила Бурджанадзе. А уже после начала переговоров от властей Грузии будет зависеть, насколько они будут эффективны на переговорах; если будут, то последуют и уступки и со стороны России – подчеркнула экс-председатель грузинского парламента.

              Вопрос в том, заинтересована ли сама Саломе Зурабишвили и силы, которые привели ее к власти, в возрождении диалога с Россией? Заинтересована – полагает грузинский политолог, директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе. По его мнению, Москва не замечает поступающих из Грузии позитивных сигналов. «Президент Зурабишвили в течение текущего года не раз посылала сигналы позитивного характера в Москву, – сказал Рцхиладзе газете ВЗГЛЯД. – Взять, например, ее недавнее интервью «Голосу Америки», когда она достаточно внятно и однозначно сказала: в Грузии не должно быть американских военных баз, что это не в интересах республики. Были и другие заявления дипломатичного характера».

              «Единственная ошибка, которую допустила Зурабишвили, имела место, когда произошел этот скандал с депутатом Сергеем Гавриловым. Она тогда сделала неуравновешенные заявления в угоду внутриполитической конъюнктуре. И прогадала», – констатировал Рцхиладзе.

              Иного мнения придерживается первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.  

              «Зурабишвили несет ответственность за обострение российско-грузинских отношений

              по результатам неудачной Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Именно она, а не буйные депутаты парламента и журналисты «Рустави 2» виновна в том, что в России пошли на санкции, – сказал российский парламентарий газете ВЗГЛЯД. – Она, как президент, подтвердила, что действия тех, кто пошел линчевать российскую делегацию, полностью одобряются. Ее русофобия сыграла с ней злую шутку». Затулин считает, что Зурабишвили не любит и не понимает Россию, считая Москву «виноватой во всем» и при этом «слабо разбирается в истории вопроса российско-грузинских отношений». Политик, в частности, не исключил, что президенту Грузии откровенно не нравится даже ныне существующий диалог, в том числе формат «Карасин – Абашидзе».

              Что касается нынешнего заявления, то все эти условия Москве, по мнению Затулина, не более чем риторика для внутренней аудитории – прозападно настроенной и совпадающей с «аудиторией» Саакашвили. Депутат полагает, что самый влиятельный человек в Грузии, лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили сделал неверную ставку на Зурабишвили – ведь это не та фигура, которая будет способствовать налаживанию отношений с Москвой. «По большому счету она мало отличается от господина Саакашвили», – считает Затулин.

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