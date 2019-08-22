Грузия обвинила Россию в создании «атмосферы отчаяния»

Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она заявила грузинским журналистам, что Госдеп США осудил проводимые в настоящее время работы по демаркации грузино-южноосетинской границы, которую Тбилиси называет административной.

«Наши международные партнеры четко поддерживают нас, осуждая проявления незаконной российской оккупации», – сказала она, подчеркнув, что плоды приносят «активные дипломатические усилия Грузии».

«Грузия отвечает твердостью на попытки России создать в нашей стране атмосферу отчаяния. Россия хотела использовать август как период ослабления международного внимания, но у нее это не получилось», – отметила Кетеван Цихелашвили.

Она сообщила, что на днях обсудит вопрос «бордеризации» со спецпредставителем ЕС, который выедет на место.

Кроме этого, вопрос происходящего на границе будет обсужден 29 августа на переговорах в Эргнети, приграничном селе, где стороны традиционно встречаются с участием международных посредников.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия закроет границу с Грузией на время празднования годовщины признания ее независимости Россией.