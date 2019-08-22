Южная Осетия решила временно закрыть границу с Грузией

На время празднования годовщины признания Россией независимости Южной Осетии республика закроет границу с Грузией, сообщил южноосетинский комитет госбезопасности.

«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине признания независимости Республики Южная Осетия, с 20.00 часов (совпадает с мск) 25 августа 2019 года планируется временное прекращение пропуска граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией», – передает РИА «Новости» сообщение комитета.

КГБ отмечает, что работу пунктов пропуска возобновят с 6.00 27 августа.

Ранее также сообщалось, что Южная Осетия намерена признать события в ходе грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году геноцидом.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики и своих миротворцев. В пятидневной войне погибли более тысячи человек, в том числе 72 российских военнослужащих.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.