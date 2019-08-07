Южная Осетия решила признать конфликт 2008 года геноцидом

Южная Осетия намерена признать события во время вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году геноцидом, сообщил президент республики Анатолий Бибилов.

«Да. Об этом идет разговор. Без сомнения, мы это будем привязывать к геноциду 1920 года», – ответил Бибилов на вопрос РИА «Новости», намерены ли признать геноцидом события 2008 года.

По словам президента, в 1920 году было гораздо больше человеческих потерь среди осетин, но и 500 погибших для небольшого народа являются огромными потерями.

«Многие спрашивают: геноцид – сколько должно погибнуть населения, чтобы считать это геноцидом? Для нас 500 (погибших) человек по количеству населения – это уже геноцид. Те народы, которые имеют 10 или 20 млн населения, млрд населения – для них, может быть, 500 человек это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек – это как раз и есть геноцид», – уточнил он.

Бабилов также отметил, что «в самом названии (военной) операции, которую проводила Грузия (в 2008 году) – «Чистое поле» – есть умысел геноцида».

По его словам, убийства простых беженцев, интенсивность обстрела города Цхинвала, населенных пунктов указывает на геноцид осетинского народа.

В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных.