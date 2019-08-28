Президент Грузии назвала условия начала диалога с Москвой

Условием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой может стать изменение позиции России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Чтобы иметь какие-то контакты (с Россией), возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», – сказала Зурабишвили, передает ТАСС со ссылкой на Euronews.

Кроме того, по ее словам, Москва должна признать, «что отношения не могут строиться на принуждении». «Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», – добавила Зурабишвили.

На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили назвала Россию «врагом», который держит ее страну «в постоянном напряжении».

В то же время госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества.

На фоне антироссийских выступлений в Тбилиси 20 июня Россия ввела ограничения в ависообщении и туризме, потери Грузии исчисляются сотнями миллионов долларов.

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