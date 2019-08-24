В Тбилиси назвали Россию «врагом», который «держит в напряжении»

Первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили назвала Россию «врагом», который держит ее страну «в постоянном напряжении», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД со ссылкой на местные СМИ.

Комментируя грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» процесс демаркации грузино-южноосетинской границы, в чем Тбилиси обвиняет Москву, она сказала, что «такими шагами Россия пытается держать Грузию в постоянном напряжении и под прессом».

«От врага нет ничего удивительного в таких действиях», – сказала она.

По словам Тамар Чугошвили, подобные шаги России не укладываются в рамки международного права и не отвечают международному порядку.

Ранее госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества. Также в Тбилиси заявляли о нарушении российским вертолетом воздушного пространства Грузии.

Сообщалось, что Южная Осетия закроет границу с Грузией на время празднования годовщины признания ее независимости Россией.

После войны 2008 года Южная Осетия неоднократно обращалась к Грузии с предложением делимитиации и демаркации границы, однако получала отказ. В связи с этим Южная Осетия действует в одностороннем порядке.

По двусторонним соглашениям между Москвой и Цхинвалом российская сторона участвует в охране границы Южной Осетии. Грузия регулярно протестует против «бордеризации».

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