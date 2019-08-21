Тбилиси заявил о нарушении российским вертолетом воздушного пространства Грузии

Служба госбезопасности Грузии заявила о появлении российского вертолета в среду в воздушном пространстве Грузии на границе с Южной Осетией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает «Общественное ТВ», грузинская сторона поставила в известность о случившемся миссию Евросоюза по наблюдению в Грузии.

Инцидент произошел в районе 12 часов по местному времени (11 по Москве) близ села Гугутианткари, рядом с которым ведутся работы по делимитации.

«Это очередная провокация, которая крайне осложняет обстановку безопасности на месте», – заявили в СГБ.

Вертолет находился в контролируемом Грузией воздушном пространстве несколько минут.

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