Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован?

Саломе Зурабишвили предлагает Евросоюзу нарушить правила приема новый членов и искать обходные пути для присвоения статуса кандидата на вступление в ЕС, о котором так мечтает Грузия (меньше, чем Украина, и все же сильно). Об этом она заявила в Вильнюсе во время международной конференции, признав то, о чем еврочиновники прямо говорить отказываются – Брюссель фактически заблокировал дальнейшее расширение Евросоюза на неопределенное время.

«Европа, похоже, больше сосредоточена на внутренних проблемах, а мы должны думать иначе, планировать нестандартные меры и быть готовыми к инновационным подходам и смелым шагам», – заявила президент Грузии.

С юридической точки зрения ситуация выглядит так. Начало переговоров о соответствии той или иной страны нормативам ЕС по сути равно предоставлению ей статуса кандидата. Против такой постановки вопроса сейчас категорически возражают страны Западной Европы: у ЕС полно внутренних проблем, он трещит по швам и до сих пор не успел переварить новых членов – Болгарию, Румынию, Хорватию. Поэтому – никаких новых кандидатов со статусом, избиратель этого просто не поймет. Следовательно, никаких переговоров (которые, кстати, могут идти сколь угодно долго; у Турции, например, идут с 1980-х) и никакой дорожной карты.

Однако заявить прямо, что двери закрыты, еврочиновники не могут – это политически недальновидно, поскольку проверяет на прочность лояльность ряда балканских стран, которым членство в ЕС уже пообещали. В первую очередь, это Черногория и Сербия. В меньшей степени – Албания, Северная Македония и все та же Турция, ставшая по сути «отрезанным ломтем» и уже решившая идти в светлое будущее самостоятельно.

Ни Грузии, ни Украины, ни Молдавии в этом предварительном списке, как мы видим, нет.

Зурабишвили предлагает альтернативу: начать официальные переговоры между Тбилиси и Брюсселем лишь по некоторым из тридцати разделов, соответствие которым позволяет претендовать на статус кандидата. А перво-наперво обсудить тех вопросы, по которым у Грузии меньше всего противоречий с законодательством ЕС – образование, транспорт, некоторые секторы экономики.

«Мы должны стучаться в каждую дверь, мы должны пробовать все, включая то, чего нет в учебниках, например, начать переговоры по разделам, не имея официального статуса. Не пытаться обеспечить статус, но достичь того, что реально в Европе», – подчеркнула Зурабишвили.

О главном «камне преткновения» Грузии на пути в ЕС – ее территориальной целостности Зурабишвили не упоминала. Меж тем, во многом именно независимость Южной Осетии и Абхазии (признанная, кстати, Россией) делает Грузию «невъездной» в ЕС. Членами этих сообществ могут стать только те государства, которые не имеют территориальных претензий к другим странами, и только в тех границах, что признаны ООН.

Подобная патовая ситуация сложилась у еще двух постсоветских государств, желающих влиться в «единую европейскую семью» – Украины и Молдавии. У Киева на востоке кровоточит Донбасс, у Кишинева имеется замороженный конфликт в Приднестровье.

И если приднестровский, югоосетинский и абхазский конфликты благодаря российским миротворцам удалось относительно быстро вывести из горячей фазы, то в Донбассе все гораздо серьезнее. Вот уже пять лет гремят выстрелы, общее число жертв давно перевалило за 10 тысяч, а надежды на то, что новый президент Владимир Зеленский сможет взять ситуацию под контроль и выполнит Минские соглашения, тают с каждым днем.

А альтернативы «Минску» и «нормандскому формату» нет. Это подтвердил и участвовавший в вильнюсской конференции специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. «Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. Но мы полностью поддерживаем «нормандский формат», –подчеркнул он.

Пока что Грузия, Украина и Молдавия осилили лишь первую ступеньку на многолетнем пути в объединенную Европы – подписали договор об ассоциации. Украина даже в Конституцию внесла соответствующую строку о евроинтеграции, но это не считается.

Если Брюссель примет предложение президента Грузии и пойдет на нарушение регламента, этого же потребуют для себя и Киев с Кишиневым.

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Но сегодня, когда Евросоюз стоит на грани развала, дополнительная ноша из трех бедных республик бывшего СССР Брюсселю не по силам. Это еще два года назад косвенно подтвердила Ангела Меркель, когда по итогам саммита ЕС на Мальте открыто заявила о «Европе двух скоростей».

Всем желающим войти в ЕС нынешние члены могут оказать лишь моральную поддержку. Вот и президент Литвы – главного друга Грузии, Украины Молдовы на их пути в ЕС – Гитанас Науседа после выступления Зурабишвили заявил об этой самой моральной поддержке «усилий Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС».

Проще говоря, идея у госпожи Зурабишвили хорошая. Только нереализуемая в условиях, когда евроинтеграция Грузии не нужна никому, кроме самой Грузии. Точнее, это Грузия считает, что евроинтеграция ей очень нужна, а на практике о ней и пожалеть можно. Спросите у той же Литвы, а еще лучше – у Латвии.

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