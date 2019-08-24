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24 августа, суббота  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

Присутствие «Федора» на борту «Союза» не пошло на пользу штатному ходу полета к МКСФото: кадр из видео
Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации? Подробности...
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Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

В хронически антироссийской Литве хронически антироссийская Грузия получила только моральную поддержкуФото: twitter.com/GitanasNauseda
Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Либеральная метафизика пармезана

Андрей Бабицкий, журналист
Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство, и Европейский Союз вкупе с Америкой. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
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Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

              В хронически антироссийской Литве хронически антироссийская Грузия получила только моральную поддержку   24 августа 2019, 19:00
              Фото: twitter.com/GitanasNauseda
              Текст: Сергей Перепелица,
              Литва

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              Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован?

              Саломе Зурабишвили предлагает Евросоюзу нарушить правила приема новый членов и искать обходные пути для присвоения статуса кандидата на вступление в ЕС, о котором так мечтает Грузия (меньше, чем Украина, и все же сильно). Об этом она заявила в Вильнюсе во время международной конференции, признав то, о чем еврочиновники прямо говорить отказываются – Брюссель фактически заблокировал дальнейшее расширение Евросоюза на неопределенное время.

              «Европа, похоже, больше сосредоточена на внутренних проблемах, а мы должны думать иначе, планировать нестандартные меры и быть готовыми к инновационным подходам и смелым шагам», – заявила президент Грузии.

              С юридической точки зрения ситуация выглядит так. Начало переговоров о соответствии той или иной страны нормативам ЕС по сути равно предоставлению ей статуса кандидата. Против такой постановки вопроса сейчас категорически возражают страны Западной Европы: у ЕС полно внутренних проблем, он трещит по швам и до сих пор не успел переварить новых членов – Болгарию, Румынию, Хорватию. Поэтому – никаких новых кандидатов со статусом, избиратель этого просто не поймет. Следовательно, никаких переговоров (которые, кстати, могут идти сколь угодно долго; у Турции, например, идут с 1980-х) и никакой дорожной карты.

              Однако заявить прямо, что двери закрыты, еврочиновники не могут – это политически недальновидно, поскольку проверяет на прочность лояльность ряда балканских стран, которым членство в ЕС уже пообещали. В первую очередь, это Черногория и Сербия. В меньшей степени – Албания, Северная Македония и все та же Турция, ставшая по сути «отрезанным ломтем» и уже решившая идти в светлое будущее самостоятельно.

              Ни Грузии, ни Украины, ни Молдавии в этом предварительном списке, как мы видим, нет.

              Зурабишвили предлагает альтернативу: начать официальные переговоры между Тбилиси и Брюсселем лишь по некоторым из тридцати разделов, соответствие которым позволяет претендовать на статус кандидата. А перво-наперво обсудить тех вопросы, по которым у Грузии меньше всего противоречий с законодательством ЕС – образование, транспорт, некоторые секторы экономики.

              «Мы должны стучаться в каждую дверь, мы должны пробовать все, включая то, чего нет в учебниках, например, начать переговоры по разделам, не имея официального статуса. Не пытаться обеспечить статус, но достичь того, что реально в Европе», – подчеркнула Зурабишвили.

              О главном «камне преткновения» Грузии на пути в ЕС – ее территориальной целостности Зурабишвили не упоминала. Меж тем, во многом именно независимость Южной Осетии и Абхазии (признанная, кстати, Россией) делает Грузию «невъездной» в ЕС. Членами этих сообществ могут стать только те государства, которые не имеют территориальных претензий к другим странами, и только в тех границах, что признаны ООН.

              Подобная патовая ситуация сложилась у еще двух постсоветских государств, желающих влиться в «единую европейскую семью» – Украины и Молдавии. У Киева на востоке кровоточит Донбасс, у Кишинева имеется замороженный конфликт в Приднестровье.

              И если приднестровский, югоосетинский и абхазский конфликты благодаря российским миротворцам удалось относительно быстро вывести из горячей фазы, то в Донбассе все гораздо серьезнее. Вот уже пять лет гремят выстрелы, общее число жертв давно перевалило за 10 тысяч, а надежды на то, что новый президент Владимир Зеленский сможет взять ситуацию под контроль и выполнит Минские соглашения, тают с каждым днем.

              А альтернативы «Минску» и «нормандскому формату» нет. Это подтвердил и участвовавший в вильнюсской конференции специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. «Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. Но мы полностью поддерживаем «нормандский формат», –подчеркнул он.

              Пока что Грузия, Украина и Молдавия осилили лишь первую ступеньку на многолетнем пути в объединенную Европы – подписали договор об ассоциации. Украина даже в Конституцию внесла соответствующую строку о евроинтеграции, но это не считается.

              Если Брюссель примет предложение президента Грузии и пойдет на нарушение регламента, этого же потребуют для себя и Киев с Кишиневым.

              Но сегодня, когда Евросоюз стоит на грани развала, дополнительная ноша из трех бедных республик бывшего СССР Брюсселю не по силам. Это еще два года назад косвенно подтвердила Ангела Меркель, когда по итогам саммита ЕС на Мальте открыто заявила о «Европе двух скоростей».   

              Всем желающим войти в ЕС нынешние члены могут оказать лишь моральную поддержку. Вот и президент Литвы – главного друга Грузии, Украины Молдовы на их пути в ЕС – Гитанас Науседа после выступления Зурабишвили заявил об этой самой моральной поддержке «усилий Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС».

              Проще говоря, идея у госпожи Зурабишвили хорошая. Только нереализуемая в условиях, когда евроинтеграция Грузии не нужна никому, кроме самой Грузии. Точнее, это Грузия считает, что евроинтеграция ей очень нужна, а на практике о ней и пожалеть можно. Спросите у той же Литвы, а еще лучше – у Латвии.

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