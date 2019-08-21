Украинцы перепугали Прибалтику

В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы.

После распада СССР и последовавшего за этим вступления в ЕС из Литвы, Латвии и Эстонии в поисках лучшей доли уехали сотни тысяч активных и трудоспособных граждан. К примеру, Литва в 1991 году насчитывала более 3,6 млн жителей, а сейчас в стране проживает около 2,8 млн человек.

Как следствие, на прибалтийском рынке труда образовался дефицит квалифицированных кадров. На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачей.

В середине августа в Сейме Латвии даже прошло специальное заседание комиссии по труду и социальным делам, на котором рассматривалась ситуация в Даугавпилсской региональной больнице, где наблюдается катастрофическая нехватка медиков. На этом фоне депутаты и заговорили о том, чтобы открыть рынок труда для специалистов из третьих стран – Украины, Белоруссии и России.

Понятно, что речь может идти только о тех государствах, где зарплаты тех же врачей и медсестер ниже, чем средняя по Прибалтике – 1000 евро. При этом гастарбайтеры должны в предельно сжатые сроки влиться в рынок труда, а без знания языка это крайне трудно.

Выход напрашивается один – привлекать русскоязычных специалистов из постсоветских республик. Около трети населения Латвии считают родным именно русский язык. Большинство жителей Литвы и Эстонии его тоже помнят.

О том, что русский восстанавливает свои позиции как главное средство коммуникации в Прибалтике, говорит блиц-опрос, проведенный изданием Latvijas Avize. «Русский язык нужно учить не только потому, что в Латвии живут русскоязычные люди, а главным образом потому, что у нас много соседних стран, где используют русский язык. Поэтому он пригодится для создания контактов, к примеру, в предпринимательской деятельности», – заявила, в частности, президент Рижского школьного совета, ученица 12-го класса 3-й Рижской государственной гимназии Марта Ласмане.

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Примечательно, что на русском языке прибалтийские предприниматели общаются и с украинскими «заробитчанами», которые рванули в Прибалтику сразу после введения безвизового режима с ЕС. За последние два года в Литве украинская община стала второй по величине после местных поляков. Сколько всего украинцев легально и нелегально трудятся на литовских просторах, статистика умалчивает. Но известно, что в 2018 году в республику въехало более 52 тысяч иммигрантов, большинство из которых – украинцы.

«Трудовые мигранты важны, поскольку это прекрасный знак того, что можно расширяться в стране не только литовским предпринимателям, но и знак для иностранных инвесторов о том, что это безопасная страна», – заявил в одном из интервью министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс, призвав сограждан не бояться наплыва мигрантов с Украины. По его словам, опасения литовцев, что украинские гастарбайтеры демпингуют на рынке труда и тем самым снижают зарплаты местного населения, не имеют под собой оснований:

«Могу обосновать на показателях других стран Евросоюза, где количество иммигрантов еще больше, а зарплаты там успешно росли. Например, Дания, где иммигранты из Восточной Европы помогли датчанам подняться по карьерной лестнице. Дания рассматривает это как позитивный фактор».

С министром экономики не согласен главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. Он говорит, что соблазн меньше платить мигрантам из третьих стран может помешать не только реальному росту зарплат, но и технологическому прогрессу, а заодно повысит уровень безработицы, социальную изоляцию и напряженность среди литовцев.

«Это может произойти, если поток с Украины или из третьих стран выйдет из-под контроля», – подчеркнул экономист.

С Маурицасом согласен и политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин, проживающий в Эстонии. Он считает, что опасения коренных жителей стран Балтии как минимум небезосновательны.

«Европейские братья уже недовольно брюзжат по этому поводу, наши неприхотливые граждане уронили цены на строительном рынке. По сути дела, украинцы стали здесь «таджиками», которые выполняют большинство тяжелой и грязной работы в России»

– написал политолог в Facebook.

По его мнению, русскоязычные «неграждане» Латвии и Эстонии держатся за страну сильнее, чем национал-патриоты, а в этом кроется и еще одна опасность: в погоне за дешевой рабочей силой прибалты не успеют оглянуться, как окажутся в новой «оккупации».

«Молодежь «титульной нации» при первой возможности рулит в Швецию, Финляндию и другие страны ЕС, а заместить их некем. Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным, – предполагает Заборин. – Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором (Россией – прим ВЗГЛЯД): там такие речи многим слаще «маргарыну».

Впрочем, на самом деле украинскому языку все же не светит стать вторым государственным хоть в Эстонии, хоть в Литве. Пересекая границу с этими республиками, трудовые иммигранты с Украины сразу вспоминают великий и могучий русский язык.