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21 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

У этого состава ГКЧП не было шансов. Но Крючков и Ко сами в этом виноватыФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
За 28 лет, прошедших с момента краха ГКЧП, отношение к заговорщикам в стране поменялось. Многие видят в действиях Янаева, Крючкова и Ко благородную попытку спасти СССР от развала. Но так ли это? Если отмахнуться от романтики и посмотреть на ситуацию трезво, путчисты сами виноваты в своем поражении. Они умудрились ошибиться буквально во всем. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...

Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

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          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Украинцы перепугали Прибалтику

              На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачей   21 августа 2019, 13:02
              Фото: Ints Kalnins/Reuters
              Текст: Сергей Перепелица

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              В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы.

              После распада СССР и последовавшего за этим вступления в ЕС из Литвы, Латвии и Эстонии в поисках лучшей доли уехали сотни тысяч активных и трудоспособных граждан. К примеру, Литва в 1991 году насчитывала более 3,6 млн жителей, а сейчас в стране проживает около 2,8 млн человек.

              Как следствие, на прибалтийском рынке труда образовался дефицит квалифицированных кадров. На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачей.

              В середине августа в Сейме Латвии даже прошло специальное заседание комиссии по труду и социальным делам, на котором рассматривалась ситуация в Даугавпилсской региональной больнице, где наблюдается катастрофическая нехватка медиков. На этом фоне депутаты и заговорили о том, чтобы открыть рынок труда для специалистов из третьих стран – Украины, Белоруссии и России.

              Понятно, что речь может идти только о тех государствах, где зарплаты тех же врачей и медсестер ниже, чем средняя по Прибалтике – 1000 евро. При этом гастарбайтеры должны в предельно сжатые сроки влиться в рынок труда, а без знания языка это крайне трудно.

              Выход напрашивается один – привлекать русскоязычных специалистов из постсоветских республик. Около трети населения Латвии считают родным именно русский язык. Большинство жителей Литвы и Эстонии его тоже помнят.

              О том, что русский восстанавливает свои позиции как главное средство коммуникации в Прибалтике, говорит блиц-опрос, проведенный изданием Latvijas Avize. «Русский язык нужно учить не только потому, что в Латвии живут русскоязычные люди, а главным образом потому, что у нас много соседних стран, где используют русский язык. Поэтому он пригодится для создания контактов, к примеру, в предпринимательской деятельности», – заявила, в частности, президент Рижского школьного совета, ученица 12-го класса 3-й Рижской государственной гимназии Марта Ласмане.

              Примечательно, что на русском языке прибалтийские предприниматели общаются и с украинскими «заробитчанами», которые рванули в Прибалтику сразу после введения безвизового режима с ЕС. За последние два года в Литве украинская община стала второй по величине после местных поляков. Сколько всего украинцев легально и нелегально трудятся на литовских просторах, статистика умалчивает. Но известно, что в 2018 году в республику въехало более 52 тысяч иммигрантов, большинство из которых – украинцы.

              «Трудовые мигранты важны, поскольку это прекрасный знак того, что можно расширяться в стране не только литовским предпринимателям, но и знак для иностранных инвесторов о том, что это безопасная страна», – заявил в одном из интервью министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс, призвав сограждан не бояться наплыва мигрантов с Украины. По его словам, опасения литовцев, что украинские гастарбайтеры демпингуют на рынке труда и тем самым снижают зарплаты местного населения, не имеют под собой оснований:

              «Могу обосновать на показателях других стран Евросоюза, где количество иммигрантов еще больше, а зарплаты там успешно росли. Например, Дания, где иммигранты из Восточной Европы помогли датчанам подняться по карьерной лестнице. Дания рассматривает это как позитивный фактор».

              С министром экономики не согласен главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. Он говорит, что соблазн меньше платить мигрантам из третьих стран может помешать не только реальному росту зарплат, но и технологическому прогрессу, а заодно повысит уровень безработицы, социальную изоляцию и напряженность среди литовцев.

              «Это может произойти, если поток с Украины или из третьих стран выйдет из-под контроля», – подчеркнул экономист.

              С Маурицасом согласен и политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин, проживающий в Эстонии. Он считает, что опасения коренных жителей стран Балтии как минимум небезосновательны.

              «Европейские братья уже недовольно брюзжат по этому поводу, наши неприхотливые граждане уронили цены на строительном рынке. По сути дела, украинцы стали здесь «таджиками», которые выполняют большинство тяжелой и грязной работы в России»

              – написал политолог в Facebook.

              По его мнению, русскоязычные «неграждане» Латвии и Эстонии держатся за страну сильнее, чем национал-патриоты, а в этом кроется и еще одна опасность: в погоне за дешевой рабочей силой прибалты не успеют оглянуться, как окажутся в новой «оккупации».

              «Молодежь «титульной нации» при первой возможности рулит в Швецию, Финляндию и другие страны ЕС, а заместить их некем. Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным, – предполагает Заборин. – Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором (Россией – прим ВЗГЛЯД): там такие речи многим слаще «маргарыну».

              Впрочем, на самом деле украинскому языку все же не светит стать вторым государственным хоть в Эстонии, хоть в Литве. Пересекая границу с этими республиками, трудовые иммигранты с Украины сразу вспоминают великий и могучий русский язык.


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