Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну

«Существует возможность, что в случае третьей мировой войны противники ограничатся применением тактических ядерных зарядов на европейском ТВД. При таком раскладе особенно плачевными выглядят перспективы стран Балтии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Он предположил, с какими историческими комплексами связана воинственная риторика прибалтийских лидеров.

В США сделан прогноз по поводу того, где может начаться возможный вооруженный конфликт между Россией и США. Это произойдет скорее не в Сирии, а на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

Однако не все эксперты согласны с такой точкой зрения – другие специалисты указывают, например, на опасность столкновения на территории стран Прибалтики. И этому есть свои аргументы – в частности, в той риторике, которую употребляют прибалтийские лидеры по отношению к России.

Эстония устами своего президента Керсти Кальюлайд выступила категорически против возвращения Москве голоса в ПАСЕ – до тех пор, «пока Россия оккупирует Крым». Новый президент Литвы Гитанас Науседа сразу после избрания сказал, что «вряд ли можно поддерживать теплые отношения со страной, которая является агрессором». Сейм Латвии обсуждает вопрос запрета на ношение георгиевской ленты. Такое впечатление, что наши прибалтийские соседи нарочно делают все возможное, чтобы задеть и разозлить Россию.

Николай Межевич (фото: личная страница в соцсети)

О том, чем это может обернуться, газете ВЗГЛЯД рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

ВЗГЛЯД: Почему, рассуждая об отношениях России с НАТО, вы придаете такое большое значение республикам Прибалтики?

Николай Межевич: Как мне кажется, наши штатные «говорящие головы» очень слабо представляют, какое значение имеют для нас государства Балтии – а оно действительно очень велико. При этом, рассуждая о граничащих с Россией странах, которые либо уже вошли, либо еще лишь обсуждают возможность вступления в НАТО, я бы вывел за скобки Польшу и Финляндию. Литва, Латвия и Эстония очень отличаются от них по своей ментальности.

Отношения Москвы с государствами Балтии всегда были стабильно плохими, и они сейчас являются одним из главных в мире источников пропаганды о «плохой, агрессивной России». Причем в самих этих государствах ныне утверждают, что, дескать, кардинальная порча отношений произошла после, как принято там говорить, «агрессии» России против Украины. Мол, мы здесь были белые и пушистые, а потом вы «оккупировали» Крым, и нам пришлось заняться обеспечением собственной безопасности. Но это совершенно не так, факты свидетельствуют о другом.

ВЗГЛЯД: О чем же именно?

Н. М.: Я уже достаточно пожилой человек и прекрасно помню, что творилось еще в начале 90-х. Еще не успела улечься советская пыль, как антироссийские заявления посыпались из Прибалтики, как сор из распоротого мешка. Уже тогда там во весь голос заговорили, что Россия – потенциальный враг.

Нас обвиняли во враждебных намерениях даже тогда, когда Россия находилась в полнейшей разрухе и не имела ни малейшей возможности проводить субъектную внешнюю политику.

С самого начала государства Балтии поставили себе целью вхождение в НАТО – и они вступили в альянс в 2004-м, за четыре года до войны 08.08.08 и за 10 лет до начала украинского кризиса. Коллективный Запад двигался на восток. А у России долгое время не было даже единого понимания о том, какую надо проводить внешнюю политику. В 90-е с этим вообще была беда, а 2000-е большей частью прошли в бесплодной надежде на какой-то компромисс с Западом. Компромисса не получилось, и России, в соответствии с принципами реальной политики, пришлось заботиться о своей безопасности.

ВЗГЛЯД: Но является ли внешний противник РФ монолитным?

Н. М.: Нет. Нынешний Североатлантический альянс настолько велик, что единомыслия в его рядах быть не может по определению. НАТО объединяет самые разные страны с разным видением ситуации. Скажем, например, какая-нибудь Португалия или Италия вряд ли разделяют озабоченность стран Балтии по поводу «российской угрозы». Те же Латвия, Литва и Эстония постоянно напоминают о существовании статьи устава НАТО о военной взаимопомощи – но сама частота, с которой они это делают, свидетельствует о том, что Вильнюс, Рига и Таллин не уверены полностью в том, что остальные государства альянса придут им на помощь в случае необходимости.

Но дело даже не в этом. К сожалению, в Прибалтике отсутствует понимание простого факта. Долгие годы лучшей гарантией от начала глобального конфликта служила перспектива ядерного уничтожения. Но ведь существует возможность, что в случае мировой войны Россия и США откажутся от нанесения ядерного удара друг по другу!

Пример есть – во время Второй мировой войны противники единодушно отказались от применения химического оружия, дабы не получить равноценную «ответку». Вот и сейчас существует возможность, что в случае третьей мировой войны противники ограничатся применением тактических ядерных зарядов на европейском ТВД. При таком раскладе наибольший урон потерпят государства Евросоюза. И особенно плачевными выглядят перспективы стран Балтии – их же просто сметет! Если бы в Таллине, Риге и Вильнюсе это осознавали, они не были бы главными в НАТО разжигателями агрессивной риторики по отношению к РФ.

ВЗГЛЯД: Они же там не безумцы?

Н. М.: Хочется верить, что нет. Но беда в том, что власти стран Балтии довели ситуацию уже до того, что инцидент с тяжелыми последствиями может произойти и помимо их воли. Тут надо смотреть на конкретные действия.

С 2014 года в Прибалтике находятся регулярно ротируемые контингенты других стран НАТО – что противоречит если не букве, но духу соглашения, некогда заключенного между Москвой и альянсом. Враждебная риторика, размещение у границ РФ иностранных военных контингентов позволяют предположить, что военный конфликт между Россией и НАТО вполне возможен – причем вовсе не потому, что кто-то примет стратегическое решение воевать. Конфликт может стать результатом случайного инцидента, породившего цепную реакцию.

И это никакие не фантазии. Не далее как в августе прошлого года истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета над Южной Эстонией выпустил боевую ракету класса «воздух – воздух». Инцидент признали «ошибкой пилота». Самое смешное, что ни самой ракеты, ни ее обломков, невзирая на все старания, так и не нашли – говорят, она утонула в болоте. Если б ракету потеряли где-нибудь в Сибири или в Аризоне, это не было бы так удивительно – масштаб-с, знаете ли... Но в Эстонии?!

Впрочем, по крайней мере, границы России ракета не пересекала. И это очень большое везение – Эстония ведь страна маленькая.

ВЗГЛЯД: А если бы пересекла?

Н. М.: Если бы пересекла, то это могло бы обернуться столь чудовищными последствиями, о которых не хочется даже и думать. Конечно, если бы между Россией и НАТО, между Россией и Эстонией были нормальные отношения, одна-единственная заблудившаяся ракета к войне бы не привела. При наличии нормальных отношений существуют специальные контрольные механизмы – когда в случае опасных инцидентов представители разных государств могут оперативно связаться друг с другом и успеть предотвратить наступление тяжких последствий. Но ведь к настоящему моменту связи России и НАТО сведены к минимуму... А при той риторике, что мы постоянно слышим в свой адрес, что могли бы подумать российские военные при виде боевой ракеты, летящей со стороны недружественного государства? Ведь они, наши оппоненты, иногда создается такое впечатление, «нарываются» специально.

ВЗГЛЯД: Что вы имеете в виду?

Н. М.: Вспомним февраль 2017 года. В Сети появляется провокационная фотография, на которой дислоцированные в Эстонии американские военные запечатлены на фоне российской Ивангородской крепости, держа в руках государственный флаг США. В руках у солдат можно видеть оружие, а одеты они в маскировочное обмундирование белого цвета. Это как расценивать? Вряд ли в качестве дружественного шага.

А тут еще недавно, в апреле – мае 2019-го, в той же Эстонии прошли маневры «Весенний шторм» с участием солдат из 13 стран НАТО – всего около 10 тысяч человек. Проходили они, в частности, в тех регионах и городах Эстонии, где преобладает русскоязычное население – на территории Ляэне-Вируского и Ида-Вируского уездов, а также в населенных пунктах Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу. Сразу создается впечатление, что солдаты альянса тренировались подавлять беспорядки русских жителей.

Да, мы стараемся на подобные вещи не реагировать. И сразу вспоминается известный предвоенный приказ 41-го года: «Не поддаваться на провокации!».

ВЗГЛЯД: В Прибалтике, напротив, заявляют, что военные самолеты и корабли РФ то нарушают границы государств Балтии, то опасно к ним приближаются... Мол, Россия сознательно обостряет...

Н. М.: Там обычно употребляется формулировка «прошли по границе» или «в пределах нашей экономической зоны». Но, извините, Финский залив настолько узок, что экономические зоны всех лежащих по его берегам государств невольно перекрывают друг друга. Поэтому, когда Россия перемещает свои военные силы из Кронштадта в Балтийск, тут уж при всем желании пройти вдали от территориальных вод не получится. Это что касается кораблей.

Еще один частый сюжет – пролет транспортных самолетов, принадлежащих российским Вооруженным силам, мимо эстонского острова Вайндло. В воздушном пространстве этого острова проходит коридор гражданской авиации, которым следуют и российские военные транспортники. Когда машина летит со скоростью 900 километров в час, пилот зачастую способен совершить небольшую ошибку, и самолет действительно может оказаться в эстонском воздушном пространстве – секунд на 15. После этого в Таллине вызывают российского посла, он дежурно выслушивает и получает ноту, текст которой сами же эстонские чиновники, наверное, заучили наизусть...

ВЗГЛЯД: В Прибалтике также обвиняют Россию, что она регулярно проводит крупномасштабные войсковые учения вблизи стран Балтии.

Н. М.: Да, я помню, какую истерику вызвали в Литве, Латвии, Эстонии и на Украине совместные российско-белорусские учения «Щит союза», состоявшиеся осенью 2017 года. Прибалты называли какие-то совершенно запредельные числа участвовавших в них солдат, а украинцы уверяют, что половина участников из числа россиян – тысяч сто примерно! – до сих пор прячутся в белорусских лесах. Хотя всего там было лишь менее 13 тысяч человек – что вполне сопоставимо с вышеупомянутыми маневрами НАТО в Эстонии «Весенний шторм». Такие учения «Щит союза» проходят раз в два года – очередные состоятся уже этой осенью. При этом наши прибалтийские визави, дабы нагнать побольше страху на свое население, в число российских войск, «непосредственно противостоящих Латвии, Литве и Эстонии», заносят весь наш Западный военный округ – в нынешнем варианте простирающийся по территории РФ вплоть до Поволжья.

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Кстати, поэтому нынешние учения «Щит союза» решено перенести вглубь страны – в надежде, что наши эстонские друзья не воспримут маневры, идущие в районе Нижнего Новгорода, как угрозу своей национальной безопасности.

ВЗГЛЯД: В странах Балтии политики практически каждодневно заявляют о готовности своих народов «до последнего сопротивляться агрессору». Из-за этой риторики население уверено, что Россия действительно нападет.

Н. М.: У меня есть догадка на этот счет. В 1940 году страны Балтии практически бескровно вошли в состав СССР – «оккупантов» встречали с цветами и песнями. В то же время соседняя Финляндия, тоже оказавшись перед лицом требований Советского Союза, не захотела подчиняться и оказала отчаянное вооруженное сопротивление, дорого обошедшееся Москве. Кто помешал тогда прибалтам поступить так же? Хоть они и расписывают, насколько слабыми и ничтожными они были, но соединенные армии Литвы, Латвии и Эстонии всяко не уступили бы по численности вооруженным силам Финляндии. Тем не менее, они сдались без боя – и сейчас этот факт уже никак не затушевать.

И теперь

создается впечатление, что нынешние эстонские, латышские и литовские политики своими бравыми заявлениями пытаются как-то постмодернистски переиграть ту несостоявшуюся войну восьмидесятилетней давности.

Хотят заново переиграть старую партию, хотя и шахматная доска-то давно убрана, и игроков тех нет...

ВЗГЛЯД: Этой весной во всех трех странах Балтии прошла ротация власти. Можно ли в связи с этим ожидать какого-то потепления?

Н. М.: Да, в Литве и Латвии появились новые президенты, а в Эстонии – новое правительство. Но не думаю, что это принесет какие-то перемены. Я в течение долгих лет, помню, ходил в одно и то же кафе, которое многократно меняло название, интерьеры и персонал – а меню оставалось прежним. Здесь тот самый случай. Недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд просила и получила возможность встретиться с главой нашего государства – изменилось ли что-нибудь? Нет, мы по-прежнему слышим от Эстонии оскорбления и безосновательные обвинения – в том числе из уст самой Кальюлайд.

Но эту встречу, на мой взгляд, все равно провести стоило. Когда речь идет о наших непосредственных соседях, отдавших свою территорию под размещение войск НАТО, постоянно рассуждающих о возможности конфликта с нами – то лучше с такими соседями контактировать. Чем меньше нервозности – тем меньше и вероятности, что кто-то от страха нажмет на кнопку...