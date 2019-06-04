Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США

Вооруженный конфликт России и США, если он все же произойдет, начнется скорее не в Сирии, а на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

Он отметил, что после начала украинского кризиса в 2014 году началась эпоха новой холодной войны, замороженного конфликта, который сильно отличается от «старой» холодной войны. Легвольд заметил, что при СССР политическая и военная напряженность между двумя блоками сосуществовала с экономическими связями, однако теперь используются в первую очередь экономические рычаги для давления, передает РИА «Новости».

«Существует опасность вооруженного конфликта. Он может произойти не в Сирии, не на Ближнем Востоке, но в Европе. И это не касается озабоченности США, что Россия может отнять территории у Эстонии», – заявил эксперт на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Он добавил, что эскалация может произойти скорее в границах Украины. Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».

Для предотвращения такого развития событий он призывает значительно повысить уровень доверия между Россией и США. При этом, с его точки зрения, ситуация для Москвы сложна с той точки зрения, что нужно иметь дело не с одной российской политикой США, а с «тремя» - есть президент США Дональд Трамп, есть Конгресс с упором на санкции, а еще есть Госдеп, Пентагон и другие ведомства.

В 90-е, напомнил Легвольд, Россия и США на высшем уровне обсуждали идею евроатлантического сообщества от Ванкувера до Владивостока. Сейчас эту идею он считает фантастической, так как стороны «заморожены в новой холодной войне».

Ранее на Люксембургском форуме также назвали места возможного размещения крылатых ракет США после разрыва ДРСМД, кроме того, объяснялось, почему вырос риск ядерного конфликта.