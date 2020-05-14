СМИ сообщили об аресте в Донецке фигуранта дела о малазийском Boeing

В марте в Донецке якобы был арестован Леонид Харченко, которого считают ключевым фигурантом дела о крушении малазийского Boeing МН17 в июле 2014 года, сообщают западные СМИ, утверждая, что таким образом в ДНР пытаются не допустить его похищения украинскими спецслужбами.

В 2014 году Харченко носил позывной «Крот», был командиром одного из разведподразделений ГРУ ДНР. 9 марта 2020 года в Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения по делу МН17, сообщает Би-би-си.

Утверждается, что 11 марта Харченко якобы был задержан возле своего дома в Донецке властями ДНР. Его арестовали по другому уголовному делу, об этом сообщил источник, имевший отношение к военному командованию ДНР в 2014-2015 годах, а также сослуживец Харченко из Донецка, пишет портал.

8 мая арест Харченко продлили еще на два месяца. Сейчас он якобы содержится в СИЗО минюста ДНР.

«Обвинения смешные – якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму – этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17», – заявил неназванный источник.

Источники считают, что это сделано, чтобы изолировать Харченко и исключить вариант его похищения спецслужбами Украины.

«Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое случиться. Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека», – заявил бывший сослуживец Харченко.

Напомним, в марте прошло последнее на данный момент судебное заседание по делу о крушении MH17.

По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет сбили «доставленным из России «Буком». Пулатов полностью отверг свою ответственность за гибель самолета.