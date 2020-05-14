Стали известны даты ближайших российских пусков к МКС

Ближайший российский непилотируемый пуск ракеты «Союз-2-1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля, с кораблем «Союз МС-17» и тремя членами экипажа на борту – на 14 октября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Пуск «Прогресса МС-15» на орбиту стоит в плане на 23 июля с космодрома Байконур», – приводит слова источника ТАСС.

По его данным, старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», на борту которого будут находиться три члена экипажа, «по планам состоится 14 октября». Он уточнил, что в состав экипажа войдут два российских космонавта и один американский астронавт.

Накануне НАСА объявило о завершении переговоров с Роскосмосом по приобретению места на российском пилотируемом корабле «Союз МС» для доставки одного американского астронавта на МКС. В НАСА также раскрыли стоимость места на «Союзе».

Напомним, в справочных материалах НАСА к проекту федерального бюджета США отмечалось, что агентство продолжит закупать места на кораблях «Союз» для астронавтов.

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