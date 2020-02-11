НАСА понадобились деньги на покупку мест на российских «Союзах»

НАСА продолжит закупать места на российских кораблях «Союз» для своих астронавтов, говорится в справочных материалах ведомства к проекту федерального бюджета США на 2021 финансовый год.

Ведомство пояснило, что сейчас идет процесс перехода к доставке американских астронавтов на МКС кораблями Boeing и SpaceX. Однако пока американцев на МКС продолжает доставлять Роскосмос, так что НАСА «продолжит приобретать места на «Союзах», пока «не станут доступны собственные средства доставки».

В 2021 году на отправку астронавтов и грузов к МКС хотят потратить 1,8 млрд долларов, из которых 99 млн должны пойти на программу коммерческих полетов Boeing и SpaceX, передает ТАСС.

США рассчитывают, что «эти миссии начнутся в 2020 году». Однако прежде у НАСА были «трудности со своевременным началом первых полетов». Сделки с Роскосмосом предполагают «доставку экипажа по март 2020 года» и «возвращение экипажа по начало октября».

В случае, если к марту Boeing и SpaceX не подготовят свои корабли, то у НАСА «будет только один член экипажа на американском сегменте» МКС. Ведомство изучает возможность купить «дополнительное место на «Союзе», чтобы гарантировать «стабильное присутствие экипажа».

Когда «программа коммерческих полетов станет доступна, ее будут осуществлять Boeing и SpaceX», заявили в НАСА.

2020 финансовый год завершится в США 30 сентября.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неудачах США в создании замены российским «Союзам».

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