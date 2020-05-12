В НАСА раскрыли стоимость места на «Союзе»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заплатит за место для астронавта на российском корабле «Союз» более 90 млн долларов, сообщила официальный представитель американского ведомства Стефани Ширхольц.

«Место для одного члена экипажа осенью 2020 года на «Союзе» будет стоить более 90,25 млн долларов», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что в эту сумму включено «все необходимое обучение и подготовка к запуску, операции во время полета, приземление и поиски членов экипажа». Также в сумму заложена доставка на МКС некоторых грузов и обратно и «сопутствующие услуги, касающиеся запуска и посадки».

Она констатировала, что НАСА «согласилось компенсировать Роскосмосу упущенную возможность отправки» российского космонавта – США в этом согласились доставить на станцию некоторые российские грузы.

Ранее сообщалось, что завершились консультации НАСА с Роскосмосом по приобретению места на корабле «Союз», который осенью будет запущен к Международной космической станции.