В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 53 человека с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 1232 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли более 2,1 тыс.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба, выявлено более 232 тыс. случаев коронавируса, в том числе 10,9 тыс. – за последние сутки. При этом уровень летальности от коронавируса в России оказался в среднем в 7,6 раза ниже, чем в целом по миру, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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