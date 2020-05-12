Уровень летальности от коронавируса в России оказался в 7,6 раза ниже, чем в мире

В России уровень летальности от коронавируса в 7,6 раза ниже, чем в мире, в Москве – в 6,8 раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

«В среднем в Российской Федерации уровень летальности в 7,6 раза ниже [чем в мире], в Москве этот показатель ниже, чем в мире в 6,8 раза», – приводит ее слова ТАСС.

При этом она подчеркнула, что Москва, где выявлено наибольшее число случаев коронавируса, очень достойно справляется с ситуацией с коронавирусом.

«Москва, как крупный промышленный, крупный транспортный узел, самая первая столкнулась с этой инфекцией, со всеми сложностями, которые были с этим связаны. Но, на мой взгляд, несмотря на абсолютные цифры, очень достойно справляется с этой цитацией, в том числе и по уровню летальности», – отметила она.

Однако, по словам вице-премьера, не все регионы в период майских праздников соблюдали режим самоизоляции. «К сожалению, не все регионы страны в майские праздники четко соблюдали те правила режима самоизоляции, которые они у себя приняли», – отметила Голикова.

Она подчеркнула, что сценарий ослабления ограничений для каждого региона должен быть индивидуальным, в зависимости от ситуации. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что режим ограничений может быть введен снова, если эпидситуация существенно изменится.

Голикова добавила, что российское правительство рассчитывает на улучшение эпидемиологической ситуации летом.

«Эпидситуация – как она будет развиваться, [она] не является на 100% предсказуемой. Безусловно, мы всегда руководствуемся тем, что если все мы соблюдаем – и требования главных санитарных врачей, и требования к общежитию, к которому мы стремимся, чтобы не заразить наших близких, не допустить какого-то неконтролируемого распространения инфекции. Конечно, если все это будет соблюдаться, то мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится, и мы будем чаще контактировать друг с другом», – сказала вице-премьер.

Однако сейчас регионы России должны подержать предприятия, которые пока остаются закрытыми из-за коронавируса, подчеркнула Голикова.

«В силу эпидемической ситуации некоторые предприятия могут оставаться закрытыми, и в данном случае органы власти регионов должны будут им оказывать соответствующую поддержку по согласованию с правительством Российской Федерации», – отметила она.

При этом сотрудники таких предприятий должны продолжать получать зарплату. «Те предприятия, которые не будут открыты и в силу эпидемических причин будут еще какое-то время находиться в режиме закрытия – согласно указу, в обязательном порядке заработная плата работникам, которые не могут выйти на работу, должна оплачиваться», – напомнила Голикова.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о новом пакете мер по поддержке граждан и предприятий на фоне эпидемии коронавируса, также он поручил правительству представить план восстановления экономики.