Путин поручил правительству представить план восстановления экономики

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Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Европа забыла об уготованной ей Гитлером участи

Главное зло фашизма – попытка уничтожить другие нации – уходит на второй план Фото: German Federal Archive
«Мы более бесшабашные – для нас лучше быть в гробу, чем быть рабу. Именно поэтому мы непобедимы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк Наталия Нарочницкая. Так она ответила французской коллеге д’Анкосс, заявившей, что именно «обостренное чувство истории и смерти» отличает россиян от западных европейцев. Подробности...
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Разведка Германии унизила США

«Доказательства» против Китая собрал альянс разведок англосаксонских странФото: National Crime Agency/Facebook
Федеральная разведывательная служба ФРГ опровергла обвинения англосаксонских стран в адрес правительства Китая, поставив под сомнение то, что в КНР скрывали информацию об опасности коронавируса и допустили его утечку из лаборатории. Однако то, что выглядит сейчас как противостояние ведущих спецслужб мира, на практике может оказаться чем-то совсем другим. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пандемия в зеркале Великой депрессии

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При правильных, точных и своевременных маневрах кризис может сыграть на руку российской экономике, послужив катализатором процессов, которые приведут к обособлению нашей финансовой системы от мировой банкирской сети. Подробности...
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Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

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Однажды я проснулся 9 мая и понял, что это главный наш праздник. Сидел и смотрел, как дрыхнет в своей кроватке мой маленький сын, и понимал, что это четверть века назад померший мой дед, однорукий с войны и вечно злой – это он сделал так, что у меня есть сын. Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

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Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
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          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

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          • Безразлично

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              Путин поручил правительству представить план восстановления экономики

                 11 мая 2020, 11:25
              Фото: РИА Новости
              Текст: Евгения Шестак

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              Российский лидер Владимир Путин дал ряд поручений в связи с ситуацией с коронавирусом в России. Так, президент поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.

              «Правительству России разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

              Поручение должно быть исполнено до 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и главы регионов.

              Глава государства поручил кабмину и рабочей группе Госсовета к 12 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса.

              Также Путин поручил кабмину разработать меры поддержки социально ориентированных НКО по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса.

              В данном комплексе мер должно быть предусмотрено: продление на полгода сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС; освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего госказну, за апрель-июнь в порядке, установленном для малого и среднего предпринимательства, а также отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер.

              Вместе с тем президент дал поручение Минздраву и Роспотребнадзору после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с инфекцией. 

              Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 мая, далее – еженедельно. Ответственными за выполнение поручения назначены глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

              Также глава государства поручил до 20 мая разработать предложения о льготном исчислении стажа работы медиков за период работы с больными коронавирусом.

              Еще одним поручением президента стала проработка правительством вопроса о включении производства продукции реабилитационной направленности в перечень наиболее пострадавших отраслей.

              Кроме того, правительству поручено развернуть в Белокаменке Мурманской области полевой госпиталь за счет федеральных средств и  доложить об этом до 20 мая.

              Одновременно с тем кабмину поручили до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года. 

              Кабмину поручено до 20 мая представить идеи о дополнительной поддержке волонтеров, участвующих в борьбе с коронавирусом. 


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