Путин поручил правительству представить план восстановления экономики

Российский лидер Владимир Путин дал ряд поручений в связи с ситуацией с коронавирусом в России. Так, президент поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.

«Правительству России разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено до 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и главы регионов.

Глава государства поручил кабмину и рабочей группе Госсовета к 12 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса.

Также Путин поручил кабмину разработать меры поддержки социально ориентированных НКО по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса.

В данном комплексе мер должно быть предусмотрено: продление на полгода сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС; освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего госказну, за апрель-июнь в порядке, установленном для малого и среднего предпринимательства, а также отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер.

Вместе с тем президент дал поручение Минздраву и Роспотребнадзору после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с инфекцией.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 мая, далее – еженедельно. Ответственными за выполнение поручения назначены глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также глава государства поручил до 20 мая разработать предложения о льготном исчислении стажа работы медиков за период работы с больными коронавирусом.

Еще одним поручением президента стала проработка правительством вопроса о включении производства продукции реабилитационной направленности в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Кроме того, правительству поручено развернуть в Белокаменке Мурманской области полевой госпиталь за счет федеральных средств и доложить об этом до 20 мая.

Одновременно с тем кабмину поручили до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года.

Кабмину поручено до 20 мая представить идеи о дополнительной поддержке волонтеров, участвующих в борьбе с коронавирусом.