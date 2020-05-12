У пациентов с коронавирусом найдены аномальные изменения в организме

Американские исследователи заявили, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов обнаружены аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте, сообщается в журнале Radiology.

Эксперты изучили данные 414 человек с COVID, при этом чуть меньше трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника, передает РИА «Новости» содержание статьи.

Так, у небольшого процента пациентов диагностировали пневматоз – состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты.

Кроме того, у нескольких человек обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз – нарушение образования желчи.

Уточняется, что средний возраст этих пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, сообщалось, что израильские и китайские ученые обнаружили серьезные нарушения в работе иммунитета у пациентов, которые перенесли самые тяжелые формы коронавируса.

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