Захарова рассказала о «дезинформационной пандемии»

Публикации западных СМИ о якобы занижении в России данных о смертности от коронавируса являются примером «дезинформационной пандемии», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она отметила, что тема коронавируса стала «питательной средой» для дезинформационных кампаний, передает ТАСС.

«Сегодня мы живем в условиях дезинформационной пандемии. Это один из ее классических примеров. Речь идет не об одной публикации на данную тему, а о целом залпе. И центральными выступили две крупнейшие западные газеты – Financial Times и New York Times», – сказала она.

По ее словам, в статьях этих изданиях нет российской позиции, и значит речь не идет об объективной журналистике. Захарова указала, что при подготовке разоблачительных материалов обязательно должна приводиться актуальная позиция обеих сторон по этой теме.

«В статьях превалирует мнение, подтверждающее правоту заявленного тезиса относительного того, что якобы смертность в России может быть на 70% выше, чем официальные цифры. Ничего для того, чтобы предоставить площадку российской стороне по актуальной теме, здесь даже рядом нет», – заявила официальный представитель МИД.

Ранее в Госдуме заявили, что Financial Times должна объяснить, на основании каких данных был сделан вывод о том, что в России число жертв коронавируса якобы на 70% выше официальных данных.

Напомним, Financial Times утверждает, что число умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше, чем по официальным данным. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом, в ВОЗ также заявили, что в России не наблюдается сознательного занижения смертности.