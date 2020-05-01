В России зарегистрирована тест-система на антитела к коронавирусу

Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления антител к коронавирусу, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), сообщили в пресс-службе ФМБА.

«30 апреля 2020 года Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России получил государственную регистрацию на разработанную тест- систему для определения антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ФМБА.

Отмечается, что тест-система должна выявлять иммуноглобулин класса G (IgG), который помогает уничтожать антигены до полной победы над инфекцией и далее продолжают циркулировать в крови человека, что обеспечивает иммунитет к повторному заражению.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, планируется нарастить объемы производства тест-систем.

«Мы планируем выпускать до 100 тыс. тест-систем в неделю», – сказала Скворцова. По ее словам, тест-система позволит отслеживать динамику выздоровления пациента, выявлять излечившихся пациентов.

«Обнаружение антител к SARS-CoV-2 в сыворотке крови пациента позволит отслеживать сероконверсию, то есть период времени, за которое вырабатываются антитела в организме, и, следовательно, процесс разрешения болезни», – уточняется в сообщении пресс-службы ФМБА.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не планируется широко использовать тест-системы для определения антител к коронавирусу на всех людях.