Подозреваемого в стрельбе под Тюменью задержали

Мужчина, открывший 5 апреля стрельбу в деревне Маслова в Тюменской области, задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек. В результате его действий женщина находится в реанимации, сообщили в региональном СК.

«Подозреваемый задержан, ружье изъято. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в воскресенье в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.