В результате стрельбы под Тюменью пострадали три человека

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение», – приводит слова источника ТАСС.

В ЕДДС Тобольского района уточнили, что детей среди пострадавших нет.

Напомним, в субботу в Рязанской области мужчина 1988 года рождения расстрелял из ружья компанию, которая шумела под его окнами. Убитыми оказались пятеро молодых людей, в том числе девушка 22 лет и ее 24-летний муж. Подозреваемый на допросе признался в убийстве.