Опубликовано видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства пяти человек в поселке Елатьма Рязанской области.

На видео показана работа следователей в квартире подозреваемого и на месте происшествия, передает RT.

Напомним, накануне мужчина 1988 года рождения после конфликта расстрелял компанию, шумевшую под его окнами. Подозреваемый задержан, его допрашивают. Планируется провести психиатрическую экспертизу задержанного.

Убитыми оказались пять молодых людей, в том числе девушка 22 лет.